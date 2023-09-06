美韓黃海演習 10年來最大

美國海軍調派兩棲突擊艦「美利堅號」前往黃海參加與南韓的聯合演習，為美軍10年來首度在中國北方沿海最大規模的實力展現。（取自美利堅號臉書）

2023/09/06 05:30

美兩棲戰備群秀肌肉 反制中國北韓

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國與中國、北韓關係緊繃之際，美國海軍將派出兩棲突擊艦「美利堅號」等艦艇前往黃海參加美國與南韓的聯合演習，為美軍十年來首度在中國北方沿海最大規模的實力展現，可能進一步加劇與北京、平壤的緊張關係。

香港南華早報指出，美國總統拜登和南韓總統尹錫悅四月間承諾「強化戰略資產的定期能見度」後，南韓國防部一名官員表示，由美國海軍兩棲突擊艦「美利堅號」率領的兩棲戰備群，以及加拿大皇家海軍巡防艦「溫哥華號」，將參加韓戰仁川戰役七十三週年和美韓同盟七十週年的紀念演習。南韓媒體引述資深官員直指，紀念活動實際上是美韓之間的大規模兩棲作戰演習。

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「美利堅號」可搭載垂直起降的戰機，包括F-35B匿蹤戰機，具備進行空中和海上聯合行動的能力。美軍上一次在黃海展開重大行動是在二○一三年，當時以航空母艦「喬治華盛頓號」為首的航艦打擊群參加一場聯合演習，在那之後就僅派出小規模艦隊或單艘艦艇進入黃海，避免引起北京反彈。中國與南韓隔著黃海相望，最短距離不到二三○公里。

然而，隨著北韓不斷試射飛彈，加上美中關係日益加劇，美國空軍近來增加在黃海上空的活動。例如，美軍上週在黃海進行空軍演習，出動B-1B轟炸機等戰略資產，為去年恢復的「乙支自由護盾」（UFS）美韓聯合演習的一環。南韓國立外交院（KNDA）教授金賢旭（Kim Hyun-wook，譯音）表示，美國正在展示其嚇阻中國和北韓的承諾。他認為，當前局勢清楚表明美國相對於中國的優勢，包括透過與日韓兩國的三邊合作來遏阻中國。

美韓可能恢復黃海海空聯合演習

首爾慶熙大學中國研究教授朱宰佑（Choo Jae-woo，譯音）表示，「美利堅號」出現在黃海「非常鼓舞人心」，可能是美韓恢復海軍和空軍聯合演習跡象。外國語大學中國研究教授康峻榮（Kang Jun-young，譯音）則說，這是美韓同盟應對北韓核威脅的具體表現，而中國的反對也是顯而易見的，因此這也可被視為美韓促使中國在對朝談判中發揮積極作用的行動。

展示美國可在中國所有近海進行軍事部署

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究學院研究員許瑞麟表示，黃海為中國與南北韓共有的海域，長期以來算是北京的「安全地帶」，因此，「這也是對中國的嚇阻訊號，提醒人們美國可以在中國所有近海進行軍事部署」。

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