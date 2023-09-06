金正恩傳本月訪俄 密商軍售

紐約時報披露，北韓領導人金正恩（左）預計本月訪問俄羅斯，與俄國總統普廷（右）會面，可能與俄方討論供應武器。（美聯社檔案照）

2023/09/06 05:30

與普廷討論供應武器 及其他軍事合作計畫

〔編譯管淑平／綜合報導〕在俄羅斯尋求更多武器用於烏克蘭戰爭之際，紐約時報四日引述美國和盟邦官員說法披露，北韓領導人金正恩預計本月訪問俄國，與俄國總統普廷會面，可能與俄方討論供應武器以及其他軍事合作計畫。

可能搭裝甲火車到海參崴

金正恩這趟罕見出訪，可能會搭裝甲火車從平壤到俄羅斯遠東地區的海參崴，在當地與普廷見面。透露消息的官員指出，普廷希望金正恩同意提供俄國大砲砲彈以及反坦克飛彈，而金正恩想要俄國提供北韓先進衛星與核動力潛艦技術，並尋求糧食援助。

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這兩名領導人都將出席十日到十三日在海參崴遠東聯邦大學舉行的「遠東經濟論壇」，金正恩也將參觀俄羅斯太平洋艦隊軍艦停泊的海參崴三十三號碼頭，之後據信將參訪位於阿穆爾州的東方太空發射場，另一站可能是莫斯科。

美國在去年九月、十一月兩度公開北韓與俄國軍事合作計畫，揭露俄國打算向北韓購買砲彈，以及北韓秘密向俄國運送彈藥。美國官員說美方的事先揭露，成功遏止北韓武器用於烏國前線戰場。這次官員披露的會面計畫，又比上述警告更進一步。

美去年兩度揭露俄計畫

美方官員透露，北韓八月底派出一批約二十人代表團搭火車到海參崴，再飛往莫斯科；這批代表團中包括數名負責領導人維安工作的官員，該趟行程共約十天。白宮拒絕討論有關這場會談的新情報，但是國安會發言人華森坦言，美國預期到俄國與北韓會就軍售議題進行「領導人層級外交接觸」，「我們敦促北韓停止與俄國的武器磋商，遵守平壤做出不提供或出售武器給俄國的公開承諾。」克里姆林宮發言人佩斯科夫五日表示，「在這件事上無可奉告」。

金正恩訪問俄羅斯的構想，是俄國國防部長紹伊古七月訪問北韓時提出。當時金正恩向紹伊古和一同到訪的中國代表團展示一批武器和軍事裝備，其中包括遭聯合國禁止可攜帶核武的飛彈；金正恩向紹伊古提議擴大兩國軍事合作的方案，並邀請普廷訪問北韓，而紹伊古則提議金正恩訪問俄國。

曾任華府智庫「威爾遜中心」高級研究員的兩韓問題專家李珍（Jean H. Lee）指出，對於有共同敵人美國的俄國和北韓來說，強化結盟關係正逢其時，「這是傳統聯盟的再起，符合普廷和金正恩的戰略利益」。

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