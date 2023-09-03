踏上自由土地 李孟居：中國無法威脅了

遭控台諜失去自由4年台商李孟居，獲釋後2日從東京羽田搭機返台，親友前往接機。（記者方賓照攝）

2023/09/03 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕屏東枋寮鄉政顧問、台商李孟居二○一九年八月被中共指控「涉從事危害國家安全的犯罪活動」並逮捕，在關押一年十個月，並服滿「剝奪政治權利」附加刑二年後，今年七月離開中國前往日本，昨天回台。他強調，「踏上自由的土地，中國就無法威脅了」。

李孟居昨天還原事件始末說，中國邊警在他的物品中找到五張香港加油卡片及二張聲援長榮空服員罷工的卡片，認定是「顏色革命」；接著又翻找他手機，發現到拍攝深圳武警集結畫面，但這些照片早已成為世界頭條新聞報導，連中國央視都有報導，「這只是中國羅織罪名的藉口」。

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李孟居說，二○二○年六月卅日，中國政府通過「港區國安法」，當年七月他又被疑似北京國安局人員審訊，要求他錄下「犯罪自白」，聲稱該影片只是要帶回北京「給高層決定刑期」；結果事後證明，自己錄的是「被認罪」影片，並被放上央視新聞聯播。

失去4年自由 最想回家抱媽媽

李孟居說，他二○二一年刑滿出獄，卻因「剝奪政治權利」二年附加刑，無法從中國離境，二年期間他去了至少中國一百個城市，也拜訪維權人士。今年七月廿四日、刑滿前兩週，深圳國安局人員擔心他回台會影響總統大選，為了為避免自己多被扣留半年，他宣稱自己將到日本散心，終於順利離開中國。

他在日本休養五週，拜訪相同經歷的日本人後決定回台。李孟居強調，「踏上自由的土地，中國就無法威脅了」，現在最想回家抱抱媽媽，與家人好好相處，彌補過去四年失去的自由時光。

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