武漢所石正麗 獲選中科院士候選人

中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗獲提名中科院院士，但質疑她與新冠病毒起源有關的聲音不絕於耳。（法新社檔案照）

2023/09/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎溯源工作懸而未決之際，曾被懷疑「製造人工病毒」的武漢病毒研究所研究員石正麗，八月卅一日獲中國科學院提名為「生命科學和醫學學部」院士有效候選人，此爭議決定再次讓外界聚焦新冠病毒源頭問題。

中國科學院和中國工程院卅一日分別公布增選院士候選人五八三人、六五五人，最終將各選出七十九名及不超過九十名院士。現任中科院院士、武漢大學醫學研究院院長舒紅兵推薦中科院轄下武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗，為生命科學和醫學學部院士候選人。據了解，石正麗有「蝙蝠女郎」之稱，專門研究蝙蝠等野生動物新病毒、分子流行病學及跨物種感染分子機理等。

請繼續往下閱讀...

石正麗在中國二○○三年爆發SARS後，帶領團隊在中國各地採集各類蝙蝠樣品做病毒檢測，為SARS蝙蝠起源提供有力證據。武漢病毒研究所一八年啟動中國首座生物安全最高等級四級（P4）實驗室，也由石正麗出任副主任。正因如此，新冠病毒一九年底爆發以來，外界經常質疑病毒是從該實驗室外洩，但石正麗一概駁斥，還曾公開要求美國前總統川普道歉。

事實上，石正麗團隊二○二○年一月即向國際權威學術期刊《自然》投稿「蝙蝠是造成肺炎疫情的新型冠狀病毒的可能來源」一文，當時台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙即質疑，按照投稿時間回推，石正麗應該早在一九年六月至十月間，就在實驗室裡了解新冠病毒與其他病毒的差異，為何未立即通報世衛組織（WHO）？對於病毒源頭未明，中方卻提名石正麗為院士候選人，陳秀熙更直言「奇怪」。

我國中研院生醫所兼任研究員何美鄉則認為，石正麗沒有勇氣對世衛調查團隊說出真相，「假如一個人明顯一直跟北京唱反調，根本不會被提名」。自中國移居台灣的中國觀察者佐拉則批評，石正麗被賦予「院士（候選人）」頭銜，「不是學術上、而是政治上的成就，是中共、中國政府給她的認可」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法