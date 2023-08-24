菲4船南海補給 突破中國8船封鎖

中國22日出動8艘海警船和民兵船，阻撓菲律賓在南海仁愛暗沙的補給任務，雙方對峙長達5小時。法新社

2023/08/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國與菲律賓在南海爭議地區的衝突加劇。廿二日八艘中國船追逐、封鎖四艘執行補給任務的菲律賓船隻，形成對峙局面；在這期間，有一架美軍偵察機在空中盤旋觀察。

菲律賓兩艘海岸防衛巡邏艇與兩艘補給船於仙賓礁會合後，赴仁愛暗沙執行運補任務。當局特別邀請法新社、美聯社等記者登船，目的是要讓媒體親眼目睹中國在南海日漸增加的侵犯行為，並向全世界曝光。

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菲中僵持五小時 美偵察機空中觀察

法新社描述，有八艘中國船艦追逐、驅趕並封鎖菲補給船隊，其中一艘甚至距離菲巡邏艇卡布拉號僅數公尺，迫使卡布拉號與另一艘巡邏艇斯丹崗號停下，雙方就這麼僵持約五小時。現場包圍菲船隊的除了四艘中國海警船艇，還有四艘疑似民兵船。中海警廣播警告菲方船隊離開，否則得承擔一切責任和後果。

菲律賓最終仍完成補給任務；在將物資和輪替人員送達做為軍事哨點的「馬德雷山號」後，菲國船隻全數離開，沒有發生衝突。卡布拉號指揮官丹加向美聯社表示，「即便在一切危險封鎖及其他行為干擾下，我們很慶幸仍完成補給任務。」菲海巡發言人塔瑞拉譴責中國海防的封鎖和極其危險的舉動違反了國際規範，海巡將提供報告給外交事務部門，以便後續向中方表達抗議。

仁愛暗沙位於菲律賓巴拉望約兩百公里處，中國離此處最接近的海南島則超過一千公里。法新社指出，中國主張了幾乎整個南海範圍的主權，並部署上百艘船艦巡邏，每年行經此路線的貿易額度達數兆美元。

菲律賓本月五日在執行相同補給任務時，遭中方以水砲攻擊，引發國際批評。北京當局堅稱其行為專業，反控馬尼拉「非法運送建材」到馬德雷山號。不過針對此次事件，中海警聲明，由於菲船並未搭載「違規建材」，遂基於人道精神放行補給。

此外，在中菲船隻對峙期間，美國海軍偵察機在上空盤旋超過三小時。美駐馬尼拉大使館發言人甘戈帕迪耶表示，無法提供任務細節，「我能說的是，美方在菲律賓的一切軍事行動都與菲方全面合作。」

菲中對峙期間，有一架美國海軍偵察機在空中盤旋觀察。（美聯社）

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