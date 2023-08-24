限制中資購地 美33州已提81法案

美國白宮和國會議員正尋求限制TikTok等中資企業，今年以來也有卅三州的州議會議員提出八十一項法案，試圖禁止中國政府、總部位於中國的企業和中國公民購買鄰近軍事基地的農業用地或房地產。（歐新社檔案照）

2023/08/24 05:30

間諜氣球引發國安疑慮 多州立法限制

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿一日報導，為限制中國的影響力，白宮與國會把矛頭對準中國應用程式TikTok，各州的州議會則透過立法對中資在美購地設限；中方對此自是不滿，美國華裔人士則擔心，這波已逾越國安範疇的抗中立法潮，恐隨日益高漲的仇中情緒助長對亞裔的歧視。

十多項法案正式成為州法

華郵分析倡議團體「美國亞太裔正義組織」彙整的數據發現，今年已有卅三州州議員共提出八十一項與限中購地有關的法案，禁止中國政府、部分總部設在中國的企業，以及中國公民購買鄰近美軍基地的農業用地或房地產，其中有十多項法案正式成為州法，包括阿拉巴馬州、愛達荷州與維吉尼亞州。

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這類州法法案大多來自共和黨主控的州議會，但有也些法案獲得民主、共和兩黨的支持；相關州法法案發起者稱此舉意在因應國安威脅，法案支持者也說，北京當局恐在軍事基地附近購地進行刺探，甚至宣稱若讓敵對外國實體買走太多美國農地，恐危及美國糧食供給。

但亞裔美國人倡議團體與民意代表警告，這些限中購地的新法案已逾越國安範疇，值此仇恨犯罪高漲之際，相關立法恐助長對華裔美國人的歧視。前共和黨籍德州州眾議員黃朱慧愛就說，有些人會因為無知而認為華人就是中國政府的一部分；中國駐華府大使館也譴責，恐助長美國的仇亞情緒與種族歧視。

儘管大多數的禁止持有土地州法法案的對象，還包括俄羅斯、伊朗與北韓等其他「外國敵對勢力」，但州議員們的論點卻幾乎集中於中國；此外，有些州的禁購對象甚至超越政府實體，如佛州就限制持非觀光簽證的中國公民購地。

反中反亞裔情緒 日益高漲

年初中國間諜氣球事件凸顯的國安警訊讓相關立法獲得更多支持，而武漢肺炎疫情期間所呈現的日益高漲的美國反亞裔情緒，也在這類州法立法上發揮推波助瀾之效。華裔聯邦眾議員趙美心就說，政治人物力圖藉由比拚誰更反中來獲取政治紅利。

美國民權聯盟（ACLU）已針對限購州法與佛州州政府打官司，直言根據國籍禁止人購買房產就是公然違憲。但反對這類立法的「亞裔美國人正義促進會」（AAJC）主席兼執行董事楊重遠說，預料會有更多類似法案推出與通過。

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