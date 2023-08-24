限制中資購地 美33州已提81法案
間諜氣球引發國安疑慮 多州立法限制
〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿一日報導，為限制中國的影響力，白宮與國會把矛頭對準中國應用程式TikTok，各州的州議會則透過立法對中資在美購地設限；中方對此自是不滿，美國華裔人士則擔心，這波已逾越國安範疇的抗中立法潮，恐隨日益高漲的仇中情緒助長對亞裔的歧視。
十多項法案正式成為州法
華郵分析倡議團體「美國亞太裔正義組織」彙整的數據發現，今年已有卅三州州議員共提出八十一項與限中購地有關的法案，禁止中國政府、部分總部設在中國的企業，以及中國公民購買鄰近美軍基地的農業用地或房地產，其中有十多項法案正式成為州法，包括阿拉巴馬州、愛達荷州與維吉尼亞州。
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這類州法法案大多來自共和黨主控的州議會，但有也些法案獲得民主、共和兩黨的支持；相關州法法案發起者稱此舉意在因應國安威脅，法案支持者也說，北京當局恐在軍事基地附近購地進行刺探，甚至宣稱若讓敵對外國實體買走太多美國農地，恐危及美國糧食供給。
但亞裔美國人倡議團體與民意代表警告，這些限中購地的新法案已逾越國安範疇，值此仇恨犯罪高漲之際，相關立法恐助長對華裔美國人的歧視。前共和黨籍德州州眾議員黃朱慧愛就說，有些人會因為無知而認為華人就是中國政府的一部分；中國駐華府大使館也譴責，恐助長美國的仇亞情緒與種族歧視。
儘管大多數的禁止持有土地州法法案的對象，還包括俄羅斯、伊朗與北韓等其他「外國敵對勢力」，但州議員們的論點卻幾乎集中於中國；此外，有些州的禁購對象甚至超越政府實體，如佛州就限制持非觀光簽證的中國公民購地。
反中反亞裔情緒 日益高漲
年初中國間諜氣球事件凸顯的國安警訊讓相關立法獲得更多支持，而武漢肺炎疫情期間所呈現的日益高漲的美國反亞裔情緒，也在這類州法立法上發揮推波助瀾之效。華裔聯邦眾議員趙美心就說，政治人物力圖藉由比拚誰更反中來獲取政治紅利。
美國民權聯盟（ACLU）已針對限購州法與佛州州政府打官司，直言根據國籍禁止人購買房產就是公然違憲。但反對這類立法的「亞裔美國人正義促進會」（AAJC）主席兼執行董事楊重遠說，預料會有更多類似法案推出與通過。