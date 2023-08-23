泰總理拖3個月出爐 塔克辛突襲返國

流亡海外的前總理塔克辛22日再次踏上故土，么女、為泰黨總理候選人之一貝東塔（右2）在機場迎接。（彭博）

2023/08/23 05:30

為泰黨聯盟推地產大亨賽塔當選 難擺脫舊勢力

〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國民粹主義政黨「為泰黨」為首的十一黨聯盟推出的總理候選人賽塔（Srettha Thavisin），廿二日在國會投票中贏得四八二票，當選總理，結束自五月大選後長達三個月的政治僵局。就在國會投票選出總理前數小時，流亡十五年的為泰黨創辦人、前總理塔克辛返國，觀察家認為他是在獲得保證新政府上台後會為其減刑或爭取特赦，才選擇在此刻回國。

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政治素人 獲親軍方派支持

現年六十一歲的地產大亨賽塔，在國會參、眾兩院共七二七席議員中獲得四八二票支持，當選總理。賽塔將帶領為泰黨為首的十一黨聯盟，包括兩個與即將卸任的總理帕拉育有關連的親軍方政黨公民力量黨和團結建國黨，批評者因此指控新政府是背叛選舉結果，但為泰黨表示，這是結束政治僵局、開啟和解所需。

在大選中贏得最多選票的「前進黨」因主張修改王室誹謗法，在選後的政治角力中遭保守派參議員杯葛，其總理候選人皮塔遭封殺，該黨後來也退出與為泰黨的聯盟。

賽塔並非國會議員，毫無行政經驗，廿二日的投票是在親軍方派支持下過關。在美國取得經濟和管理學位的賽塔，一九九○年合夥成立地產開發公司，去年該公司營收三四九億泰銖、淨利四十二億泰銖；他從商界轉入政壇，與常以「執行長總理」自稱的塔克辛從政之路類似。賽塔缺乏政治支持基本盤，令人懷疑他執政後的自主性，尤其是否能完全不受至今仍具影響力的塔克辛左右。為泰黨將在新政府中掌握八個內閣首長職位和九個部會副首長，兩個親軍方政黨各掌握兩個內閣首長、兩個副首長職位。

塔克辛直接發監 傳將減刑

在國會選出總理前數小時，現年七十四歲的塔克辛搭機返國，在機場受到大批「紅衫軍」支持者迎接，但他未發表談話就搭車直接前往最高法院。法院證實以貪污罪判處塔克辛八年有期徒刑，直接發監執行。曼谷監獄表示，塔克辛被列為「老弱」受刑人，住在單人牢房，廿四小時監視其健康狀況和安全。

塔克辛在五月大選前預告即將返國，但幾經延後。針對塔克辛是否能申請國王特赦，泰國司法部懲教署副署長席提說，有關政黨可以提出申請，送交司法部長與總理後，會轉給樞密院（泰王諮詢機構），過程約一或兩個月。不過，若特赦被拒，兩年內不得再提申請。

泰國會22日舉行第3次總理選舉，第二大黨為泰黨領軍的11黨聯盟推出的地產大亨候選人賽塔，當選為泰國第30任總理。（美聯社）

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