荷蘭丹麥援烏F-16 首批元旦前後交機

烏克蘭廿四日將慶祝脫離蘇聯獨立卅二週年紀念日，基輔街頭廿一日展示烏軍繳獲的俄羅斯軍備。（歐新社）

2023/08/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國十八日批准盟國向烏克蘭交付F-16戰機後，荷蘭和丹麥廿日相繼宣布將援烏F-16，首批六架將於明年元旦前後交付。俄羅斯廿一日警告，荷蘭和丹麥的決定只會使衝突升級；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，他「有信心」俄羅斯會輸掉這場戰爭。

俄警告 只會加劇衝突

澤倫斯基廿一日在丹麥國會外發表演說，強調「我們會贏，因為真理站在我們這一邊」。俄羅斯駐丹麥大使巴賓則發表聲明，聲稱「丹麥藉由捐贈武器的行動與承諾，讓烏克蘭別無選擇，只能繼續與俄羅斯進行軍事對抗。」

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基廿日接連訪問荷蘭與丹麥。丹麥明確表示，將提供十九架F-16，最後一批交付預計等到二○二五年。荷蘭總理呂特未透露具體數量，但暗示該國有四十二架F-16面臨汰換；澤倫斯基則透過社群平台指出，「呂特和我對於F-16移交數量達成協議，四十二架戰機，這只是開始」。

丹麥與荷蘭移交F-16的前提，都是烏克蘭飛行員和地勤人員必須完成訓練。丹麥國防部長艾里曼—顏森廿一日明言，基輔當局只能在烏克蘭境內使用荷蘭與丹麥援助的F-16戰機，並強調援助武器的條件為只能用來驅離自身領土上的敵人。

戰況方面，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾廿一日說，烏軍已在烏東巴赫姆特附近收復一小片領土，但在南部前線未取得重大進展。此外，烏東哈爾科夫州情勢嚴峻，但烏軍正擊退俄軍的攻擊。

烏克蘭六月初展開大反攻後，戰情陷入膠著，加上烏俄與歐美等各方缺乏可行或明確的政治目標，戰爭已有演變成延續數年的漫長消耗戰之虞。華爾街日報指出，美國與歐洲盟國想阻止俄國取勝，但又不願冒戰事升溫成核戰，或烏克蘭一路「直搗黃龍」恐衍生的風險，使得西方提出的和平方案都不被烏俄接受，雙方都無意和談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法