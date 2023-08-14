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福智僧團大舉購地 加國要查

台灣福智僧團在加拿大愛德華王子島大舉收購土地，引起當地居民不滿，質疑收購過程涉及違法。加國媒體調查指出，福智的商業網絡複雜，目前由一名被稱為出生於中國的女子「真如老師」領導，擁有最終土地決策權。（取自福智僧團官網）

台灣福智僧團在加拿大愛德華王子島大舉收購土地，引起當地居民不滿，質疑收購過程涉及違法。加國媒體調查指出，福智的商業網絡複雜，目前由一名被稱為出生於中國的女子「真如老師」領導，擁有最終土地決策權。（取自福智僧團官網）

2023/08/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台灣福智僧團在加拿大愛德華王子島大舉收購土地，規模約達四分之一個台北市，引起當地居民不滿，質疑收購過程涉及違法。雖然福智發言人強調，購地是信徒自發行為，並稱對相關指控感到受辱，但當地政府仍準備調查土地所有權狀況。

面積相當於四分之一個台北市

福智僧團二○○八年以來在愛德華王子島成立大覺佛學院（GEBIS）和妙音佛學院（GWBI），之後不斷收購土地，興建大型道場和五個佛學院校區。加國「環球郵報」調查指出，一個名為「保護愛德華王子島聯盟」的公民組織推估，福智和相關人員已在當地收購超過一萬七千英畝（約六十九平方公里）的土地，面積相當於四分之一個台北市。

愛德華王子島人口僅十七萬六千餘人，面積僅五六六○平方公里，是加國面積最小的省分。福智不斷購入房產土地，已導致農村地區房地產價格上漲，許多房產至今仍閒置，加劇當地住房危機。

為了保護土地，愛德華王子島在一九八○年代公布「土地保護法」，規定企業最多收購三千英畝，個人以一千英畝為限，非居民每人更只能買五英畝。然而，當地居民抱怨，福智相關人士鑽法律漏洞，透過為數眾多的公司和信徒個人以分割交易的方式，掠奪大片土地。

據調查，福智不僅是宗教團體，還經營珠寶、電子、有機農業等，並擁有附屬的基金會、空殼公司和捐助者的財務餽贈等，目前由一名被稱為「真如老師」、出生於中國的女子領導，此人擁有最終土地決策權。

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