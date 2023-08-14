中國高調「醫藥反腐」 陝西懲937人

中國醫藥領域的史上最大反腐風暴席捲全國，當局鼓勵民眾舉報，有如文革再現。（歐新社檔案照）

2023/08/14 05:30

專家︰大張旗鼓是為解決財政困境 收買民心

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國醫藥領域的史上最大反腐風暴席捲全國至少廿多個省分，當局鼓勵民眾舉報，出現醫務人員舉報上司、患者和醫藥代表舉報醫生，甚至家人互相舉報、夫妻反目等現象，有如文革再現。其中陝西率先公布懲治九百多人，但分析人士認為，中國這波醫療反腐並非真的反腐，而是為了解決財政困境、轉移焦點及收買民心。

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從七月中旬以來，中國監管部門三度表達對醫療反腐的行動和決心，凸顯這波反腐風暴再次升級。至少有廿個省監管部門就反腐問題發聲，要求深入展開醫藥領域腐敗問題集中整治；八月以來，每天都有醫療系統幹部落馬的消息被通報。截至十二日的不完全統計，今年至少已有一七六名醫院院長、黨委書記因涉及收受回扣等不法情事被查，多名來自醫保領域的幹部也同遭查處。

出現家人互相舉報 有如文革再現

「澎湃新聞」報導，陝西省紀委監委十一日聲稱，今年全省共收到專項整治問題線索二五二一件，偵結二三七一件，處理醫療腐敗涉案九三七人，累計退還三四七○個患者及家屬的紅包。

醫界反腐，風聲鶴唳，鳳凰網十二日就有三則報導，除有關上海舉報最高獎勵人民幣廿萬元（約台幣八十八萬元）外，還有「西安市胸科醫院院長李向前被查」與「深圳一醫生被妻子舉報收回扣『出軌』，官方介入調查」，後者與文革時期發生的夫妻互相舉報、父子反目及大義滅親頗為相似。

這波反腐風暴也引發網友熱烈討論，有人說，「肥的搞下去，瘦的換上來，接著肥」、「永遠宰不掉最肥的」。不少人批評，中國醫療界存在的腐敗現象，正如在其他領域一樣，是制度問題；習近平上台以來高舉反貪旗幟，但「腐敗份子」層出不窮。反腐成為選擇性反腐，成為黨內鬥爭工具，除為解決財政問題外，也是為了紓解民怨。

前廣州軍區醫院醫生譚娓指出，中共高調喊反腐並非真正想要解決貪腐問題，而是為了撈錢，解決財政困境，「整個中國國內的醫院哪裡會有不貪腐的？監管機制又不嚴，這些問題存在幾十年了，為什麼現在才抓？就是共產黨沒錢了，它養肥了的豬，它認為可以殺了。」

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