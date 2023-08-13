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24個中高收入國家 對台灣有好感

台灣在全球廿四個中、高收入國家中，獲得四十八％成年民眾正面觀感，而最「看好」台灣的前三名分別是日本、南韓及澳洲。（路透）

台灣在全球廿四個中、高收入國家中，獲得四十八％成年民眾正面觀感，而最「看好」台灣的前三名分別是日本、南韓及澳洲。（路透）

2023/08/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在賴清德副總統準備出訪巴拉圭並過境美國之際，美國民調與智庫機構「皮優研究中心」十一日發布「春季全球態度調查」結果，指台灣在全球廿四個中、高收入國家中，獲得四十八％成年民眾正面觀感，而最「看好」台灣的前三名分別是日本、南韓及澳洲。

美國之音報導，皮優中心的調查結果顯示，以中位數來看，廿四個中、高收入國家有四十八％民眾對台灣抱持好感，廿八％抱持負面觀感，另有廿五％未表示意見。日本有八十二％民眾對台灣有好感，其中更有廿四％為「非常」有好感；南韓和澳洲則分別有七十五％及七十％對台灣有好感；以色列為六十六％排第四，美國為六十五％排第五。

在阿根廷、巴西、希臘、匈牙利和西班牙，對台灣持正面和負面看法的人數旗鼓相當。至於印度和南非民眾則對台灣持負面看法多於正面。此外，阿根廷和匈牙利都有超過半數民眾未提供對台灣的看法。

印度南非對台較多負面看法

皮優中心表示，一些民眾會將對台灣的看法與對中國的看法連結在一起，尤其在九個高收入國家中，對台灣和中國的看法明顯具有「零和」性，多數受訪者對台灣持有正面看法，對中國則有負面看法，日本、南韓、澳洲、美國、加拿大、瑞典、英國、德國和法國皆是如此。

比較特殊的是，墨西哥約卅六％民眾都是正面看待台灣和中國，至於印度則有卅五％的人對台灣和中國都抱持負面觀感。另外，在受調查的廿四國中，沒有一國有大量民眾偏愛中國而不喜歡台灣，僅非洲的奈及利亞、南非和肯亞有相對較多比例的人熱愛中國勝過台灣。

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