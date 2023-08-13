著眼台海局勢 美祭中國投資新禁令

分析家稱美國日前宣布禁止投資中國敏感科技，顯示西方盟國著眼於台海危機，正從俄羅斯經驗中汲取教訓。圖為十日一名男子在北京閱讀環球時報針對美國對中祭出投資新禁令的報導。（美聯社）

2023/08/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國財經媒體CNBC十一日報導，分析家指出，華府日前為去風險而宣布的中國投資新禁令，顯示西方盟國正從與俄羅斯的國安挫敗中汲取教訓；有鑑於台海兩岸衝突的潛在影響「難以想像」，美方此番祭出新禁令是著眼於台灣緊張情勢逐漸升高。

嚴格限制投資中國敏感技術

美國總統拜登九日簽署行政命令嚴格限制投資中國敏感技術領域，為華府在意識到國安風險下與北京漸行漸遠的最新舉措。烏克蘭經濟安全委員會顧問于成柯（Olena Yurchenko）同日在美方宣布新禁令前受訪時表示，台灣面臨的風險規模「令人難以想像」；美國將製造業與製造設備從中國轉移到印度等的脫鉤式先發制人構想，都是著眼於潛在衝突；倘若爆發衝突，例如台海衝突，這些限制也就不那麼讓人難以忍受。

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西方盟國從俄國經歷汲取教訓 欲與中脫鉤

美國從不掩飾欲與中國脫鉤（華府偏好稱「去風險」），拜登政府更在過去數月全球緊張局勢因俄烏戰爭而加劇之際，擴大對中國去風險的力道。于成柯認為兩者事發時間點並非巧合，「這是西方（各國）政府試圖從俄國經歷中汲取的長期教訓」。

華府智庫「皮特森國際經濟研究所」高級研究員里巴科娃則說，中國也在密切關注西方對待俄羅斯的態度；倘若西方在俄烏戰爭中對付俄羅斯的手段無法奏效，倘若中國在協助俄國規避出口制裁上扮演關鍵角色，「一旦台灣有事，我們怎能自認能有效對付中國？」

身為全球第二大經濟體，中國對國際關係與全球市場的貢獻與所扮演的角色遠超越俄羅斯，令西方國家在與之脫鉤／去風險上綁手縛腳，其中歐盟的態度又比美國更模稜兩可。知名的對中鷹派、海曼資本管理公司創始人兼首席投資長巴斯（Kyle Bass）在拜登宣布禁令前的八日受訪時說，西方盟國現行的「慢脫鉤」恐被誤導，讓各國政府在台灣有事時只能迅速「即興發揮」；他並主張應對監控、基因體以及任何涉及與共軍打造航母、戰爭機器、船艦與坦克之企業，實施極嚴格的出口限制。

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