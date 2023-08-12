美學者示警：中國恐升高台海風險 掩飾經濟困境

中國國內經濟似乎正陷入困境，美國學者警告，北京可能會透過升高與美國為了台海情勢而產生的戰爭風險，來轉移焦點。圖為四月舉行的上海汽車展。（美聯社檔案照）

2023/08/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國正陷入經濟成長減緩、通貨緊縮和地方債務等連串經濟問題，美國學者警告，在中國國內經濟困境引發擔憂之際，北京可能會透過升高與美國為了台海情勢而產生的戰爭風險，來轉移焦點。

短期內中國恐更咄咄逼人

歐巴馬政府時期國防部長戰略規劃特助、現為約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）向「美國之音」表示，「中國軍事能力成熟，或許在短期內行事會更咄咄逼人，以便在還有機會時取得利益」，「這也是為什麼因為台灣而起的戰爭風險─舉例來說─會是這十年中最高的，因為中國將具備比過去任何時候更大的軍力，同時它的經濟相對於美國而言，達到頂峰後開始衰退」。

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他指出，從歷史上來看，當新興大國經濟放緩、地緣政治問題倍增，這些國家會變得愈加強勢，「中國今天正面臨這些問題，隨著經濟出現困難，它將發現它更難超越美國、成為居世界領導地位的大國」。

報導說，除了在南海強勢聲索主權，北京也提高在台海的軍事存在，而美國一直在台海行使航行自由權，對抗中國對台灣的咄咄逼人立場。

華府智庫「大西洋理事會」史考克羅戰略安全中心副總裁兼高級主任奎尼克（Matthew Kroenig）說，中國國家主席習近平無法看清現實，這一點可能使他做出與俄羅斯總統普廷以為可輕易奪取烏克蘭一樣的誤判；他指出，北京的經濟正在衰退，「習近平不了解這一點」，「他認為他正在使中國更強，衰退的是美國。因此，我擔心，這正是引發戰爭的禍因。國際關係學者認為，戰爭最常是因誤判引起」。

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