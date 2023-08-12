「正滴答作響的定時炸彈」 拜登嗆中國：會幹壞事壞傢伙

美國總統拜登十日評論陷入困境的中國是「正滴答作響的定時炸彈」，並暗示北京當局是遇到麻煩就會幹壞事的「壞傢伙」。（美聯社檔案照）

2023/08/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登十日評論中國所面臨的經濟挑戰與成長疲軟，稱陷入困境的中國是「正滴答作響的定時炸彈」，並暗示北京當局是遇到麻煩就會幹壞事的「壞傢伙」。同日，美國發布二○二三年「國家情報戰略」報告，呼籲更清晰聚焦於中俄威脅，挑明中國是美國「唯一強勁競爭對手」。

拜登在猶他州的募款活動上說，中國在許多情況中是一枚滴答作響的定時炸彈；他提及高失業率與勞動力老化，直言中國「麻煩大了」，並稱中國遇到一些問題，「這不太好，因為壞傢伙遇到麻煩時就會幹壞事」。但拜登也說，他不想傷害中國，希望能與中國建立理性關係。

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拜登六月在加州也曾評論中國。當時國務卿布林肯剛結束北京行，未料拜登隨即在募款活動上稱中國國家主席習近平是獨裁者，還說習對今年二月間諜氣球闖入美國一事不知情，「臉丟大了」。「獨裁者說」曾招致北京不滿，中國外交部斥為公開的政治挑釁。

美發佈「國家情報戰略」報告 直言中國是「最大國安威脅」

另一方面，美國國家情報首長海恩斯在同日發佈「國家情報戰略」報告，概述加強對外情報活動等六大目標。報告大幅增加中國篇幅，直言美國面臨日益複雜與相互關聯的威脅環境，其特色在於美中及美俄的戰略競爭，但中國是「美國面臨的最大國家安全威脅」，是「唯一一個既有意圖也日益有經濟、外交、軍事與科技實力來重塑國際秩序的美國競爭對手」。

報告還說，俄羅斯入侵烏克蘭對美國在歐洲利益構成最直接的區域威脅，但莫斯科欠缺中國所具備的全方位能力；中國正加強核武實力，並為了削弱美國地位而與俄羅斯深化夥伴關係。

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