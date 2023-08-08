柬埔寨總理韓森交棒長子 但退而不休

柬埔寨國王西哈莫尼七日任命現任總理韓森之子韓馬內（中）出任總理，負責籌組新政府。（美聯社檔案照）

2023/08/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）七日任命現任總理韓森（Hun Sen）之子韓馬內（Hun Manet）出任總理，負責籌組新政府。而在交棒給兒子之後，韓森強調，他的政治生涯尚未結束，將繼續擔任其他職務至少到二○三三年。

雖卸任總理 明年將出任參院議長

在上月的國會大選中取得壓倒性勝利後，掌權迄今近四十年的韓森宣布卸下總理職務，交棒給長子韓馬內。由於主要反對黨「燭光黨」被禁止參選，執政的柬埔寨人民黨（CPP）在一二五席的下議院橫掃一二○席。新一屆國會將於廿一日召開首次全體會議，四十五歲的韓馬內和他的內閣，必須通過廿二日的信任投票，新政府才會正式成立。

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韓森聲稱不會干涉兒子執政，但他雖然卸任總理，仍是CPP黨主席，是決定柬埔寨政局的重要決策者。他將於明年競選參議員，當選後將由黨提名出任參院議長，當國王不在國內期間，將代行國家元首職務。他還說，國王將任命他擔任國王高級顧問委員會主席。

柬埔寨的權力交接被批評為有如北韓金氏王朝，但韓森聲稱，這麼做是為了「維護和平」，避免他在任期間去世時發生「流血事件」。他還警告，倘若韓馬內未來「突然不在」，他將重新回鍋擔任總理。

分析家指出，儘管韓馬內多年來一直在為接班做準備，但他在政治舞台上仍未經受考驗。儘管韓馬內曾在英國和美國接受教育，但少有人期許他會比他的父親走上一條更加自由民主的道路。流亡法國的柬埔寨反對派領袖山嵐西（Sam Rainsy）指出，認為韓馬內統治下的柬埔寨會出現更多自由，或是他會讓柬埔寨與中國保持距離的預期，「都是幻想」。

中國長年來是柬埔寨最大貿易夥伴，也是柬國最主要的外資來源國和援助國，一般認為，柬埔寨任何嘗試轉向西方的作為都會遭到北京牽制，柬埔寨也沒有條件遠離中國。

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