中俄11艦8月初逼近阿拉斯加 美強力回應

由中國和俄羅斯十一艘軍艦組成的聯合艦隊，八月初曾靠近阿拉斯加州阿留申群島附近海域，可能是迄今靠近美國海岸的最大規模外國艦隊。圖為中國、俄羅斯和伊朗海軍今年三月在阿拉伯海舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

2023/08/07 05:30

挑釁！ 最大規模外艦靠近美領海

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報五日獨家報導，由中國和俄羅斯十一艘軍艦組成的聯合艦隊，八月初曾靠近阿拉斯加州阿留申群島附近海域，可能是迄今靠近美國海岸的最大規模外國艦隊。雖然中俄艦隊並未進入美國領海，但美國海軍仍出動機艦監控，專家也直言，在烏俄戰爭持續、台灣周邊局勢緊張的背景下，中俄此舉極為挑釁。

美國官員表示，中俄海軍十一艘軍艦駛近阿留申群島，但並未進入領海。美國海軍做出強力回應，出動麥肯號、班福特號、芬恩號和鍾雲號等四艘驅逐艦，以及P-8「海神」偵察機全程跟監。美國北方司令部也證實，中俄海軍在阿拉斯加附近國際水域聯合巡邏，未被視為威脅；不過，美軍仍展開海空行動，保衛美國和加拿大安全。相較之下，去年九月，中俄七艘軍艦在阿留申群島附近活動時，僅一艘美國海岸防衛隊巡邏艦在場。

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阿拉斯加州聯邦參議員兼參議院軍事委員會成員蘇利文（Dan Sullivan）聽取國防官員簡報後，除肯定美軍的反應能力比上次進步外，也警告這次的聯合行動由中俄等兩個主要對手實施，其行動的規模和範圍堪稱前所未見，意味雙方合作非常密切；中俄之間有一支非常龐大的水面行動特種部隊，對美國海岸進行非常密切的探測，這很令人擔憂，「我們已進入一個由北京和莫斯科獨裁者領導的威權侵略的新時代，這兩國的侵略性愈來愈強。」

美媒指出，北極的地緣政治主導地位可能取決於誰擁有更多資產來保衛領土，就目前情況而言，阿拉斯加可能被俄國艦隊拿下。蘇利文舉例，阿拉斯加有兩艘破冰船，其中一艘已破損，反觀俄國有五十四艘，其中許多具備核動力，且所有破冰船都配備武器，這是美方遠遠落後的領域。

美議員促部署更多軍力、建深水港

蘇利文表示，他將繼續施壓美國政府在阿拉斯加地區部署更多海軍、海岸防衛隊和陸戰隊及相關國防資產，以及興建能夠容納這些部隊和設備的基礎設施，尤其是深水港，「這無疑提醒我們，無論從戰略角度或從兵力投送角度來看，阿拉斯加的重要性不在話下」。

美國官員推測，中俄海軍加強合作旨在抗衡美國、日本、南韓和其他地區夥伴的聯盟。美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上月也表示，中俄兩國的聯合演習和行動都在增加，雙方合作愈發密切，情況令人憂心。智庫「傳統基金會」學者、退役海軍上校薩德勒（Brent Sadler）則認為，中俄此次靠近美國領海是「史上頭一遭」，考量到烏俄戰爭和台灣周邊緊張局勢持續，此舉極度挑釁。

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