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    抗中全球野心 美將領:盟友是關鍵

    美國陸軍第廿五步兵師指揮官萊恩警告，台灣可能只是中國更廣泛侵略計畫中的第一步，北京至少會希望成為東南亞霸權，且具有全球野心，而美國將與盟友合作，在太平洋抗衡中國帶來的軍事風險。（法新社）

    美國陸軍第廿五步兵師指揮官萊恩警告，台灣可能只是中國更廣泛侵略計畫中的第一步，北京至少會希望成為東南亞霸權，且具有全球野心，而美國將與盟友合作，在太平洋抗衡中國帶來的軍事風險。（法新社）

    2023/08/02 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍第廿五步兵師指揮官萊恩（Joseph Ryan）警告，中國在太平洋地區佔有「非常明顯」的優勢，台灣可能只是其更廣泛計畫中的「第一個議題」，北京「至少會希望成為東南亞的霸主，肯定也會強化其全球野心」，而美國將以仰賴盟友，而非大規模擴增自身軍力的方式，在太平洋抗衡中國帶來的軍事風險。

    台灣只是中國全球野心之一

    萊恩上週末在澳洲達爾文市接受法新社專訪時指出，中國正持續擴充軍事防禦和長程彈道飛彈能力，並掌握在太平洋地區部署部隊和裝備的便利性；相較之下，一旦爆發衝突，美國和盟友必須穿越國際水域或跨越多國領土，還需要獲得這些國家的同意，才能進行陸海空部署。

    萊恩在達爾文參加「護身軍刀」多國聯合軍演時表示，美國並未在太平洋地區大規模擴張軍力，「我看到的是增強的夥伴關係，增強夥伴關係的機會，以及當地可能進一步成長。」

    萊恩領導的第廿五步兵師隸屬於美國陸軍太平洋司令部第八軍，綽號「熱帶閃電」，是美國太平洋戰區主要的陸軍力量，可在接到動員令後十八小時內開始部署，其駐守地位於夏威夷歐胡島，擁有一萬兩千名兵力。

    萊恩表示，北京「完全有權利」在該區域活動，「前提是每一方都應遵守二次世界大戰以來制定的國際準則」，但中國顯然不會這樣做，「冒犯了我們在該區域的許多盟友和合作夥伴」。至於去年四月與中國簽署安全合作協議的索羅門群島，萊恩表示，索國是主權國家，應該「謹慎」處理與中國的關係。

    另一方面，美國民眾對公共機構似乎產生普遍的信心危機。蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，美國民眾對美軍的信心持續下降，僅六十％受訪者表示「有信心」，降至廿多年來新低。對媒體、司法和大企業的信心都不到二十％，對國會的信心更僅剩八％。

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