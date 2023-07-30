粉飾青年失業 中國大學灌水就業率

中國青年失業情形嚴重，圖為重慶市四月十一日就業博覽會人潮。（法新社檔案照）

2023/07/30 05:30

找不到工作 要說靈活就業

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據中國國家統計局數據，中國城鎮十六至廿四歲勞動力六月失業率高達廿一．三％，大專院校正針對畢業生展開就業「百日衝刺」計畫。但中國官方媒體新華社旗下期刊「半月談」調查發現，上有政策、下有對策，校方竟要求學生「找不到工作就填表寫靈活就業」、「碰到調查就說在做自媒體」，「如果就業三方協議不蓋章就拿不到學位證」；甚至有學校對外宣稱「九十％就業率」，其實僅兩成畢業生找到工作。

「就業三方協議」旨在明確就業過程中各自的權利義務，「三方」係指畢業生、用人單位、學校。尚未就業的大學畢業生為達目標，意外促成網購平台上「就業協議蓋章」的相關生意崛起。

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「半月談」在報導指出，就業率為衡量大學辦學水準的重要依據，可影響經費撥款、專業設置、招生規模、績效考核，部分大專院校遂在利益驅使下粉飾數據；但十六至廿四歲城鎮青年失業人口逾六百萬，新形勢下，對畢業生就業壓力更應該感同身受。

一週工作一小時也算就業

「半月談」沒有提到的是中國官方的就業人口判定標準極低，中國國家統計局日前曾解釋何謂就業人口，稱「就業人口是指在調查參考期內，通常為一週，為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人」。外界才驚覺連「一週工作一小時」都屬就業，因此中國青年失業真實情況其實更嚴重。

「半月談」批評，掩蓋真實就業資訊，不利精準施策，須嚴查嚴管就業率灌水問題。上海財經大學校長劉元春另警告，青年失業問題不單是一個周期性的問題，而是系統性、趨勢性的問題。我們判斷，今後青年失業難題可能會持續十年，短期內會不斷加劇。倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。

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