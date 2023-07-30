美助澳自製飛彈 強化部署抗中

澳洲國防部長馬勒斯（左起）、外交部長黃英賢，以及美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀廿九日在布里斯本舉行美澳二加二部長級會談後，共同召開記者會。（歐新社）

2023/07/30 05:30

美澳2+2會談 聲明維持台海和平穩定重要性

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與澳洲舉行外交、國防部長二加二會談，廿九日宣布達成協議，擴大兩國軍事合作，包括美國將協助澳洲飛彈生產與出口產業，美軍潛艦也將更頻繁訪問澳洲、停留時間更久等，強化美國在澳洲的軍事部署，因應愈加強勢的中國。會後共同聲明重申維護台海和平穩定重要性，致力於支持台灣有意義參與國際組織。

請繼續往下閱讀...

助澳打造本土飛彈產業 強化技術優勢

澳洲國防部長馬勒斯會後宣布這項協議，在飛彈生產合作方面，美國將協助澳洲與美國國防產業夥伴生產飛彈和出口，華府並同意採快速批准方式。澳洲將在這項合作下發展導引多管火箭系統（GMLRS）。馬勒斯說，美澳和兩國國防產業關係上就此邁出非常重要的一步，強化澳洲技術優勢和國防產業基礎，「我們希望兩年內在澳洲生產飛彈」。美國協助澳洲幾乎從零開始打造本土飛彈生產產業，也著眼於獲得可靠的供應管道，因應軍援烏克蘭而快速消耗的武器庫存。

美艦定期輪調 潛艦更頻繁訪問澳洲

根據新宣布的國防合作協議，美國也將透過美軍船艦定期輪調澳洲，潛艦更頻繁訪問澳洲、並且停留時間更久，強化在澳洲的軍事部署；兩國將共同提高在澳洲對美軍的後勤支援，升級澳洲北部兩座空軍基地，擴大在太空領域的合作。

馬勒斯說，美澳「現在正處於歷來最好的時期」；外交部長黃英賢稱美國是澳洲「最密切的戰略夥伴」。美國防部長奧斯汀表示，美國正計畫將該區域打造成一處「可長可久的後勤支援」區域，讓澳洲能夠進行關鍵的美國武器保養、維修，美國也將透過簡化的採購流程加速澳洲取得「具優先性彈藥」，並希望擴大美國、澳洲與日本三方「整體空中與飛彈防禦」（IAMD）合作。

致力支持台灣有意義參與國際組織

在美澳正力抗中國在太平洋地區日益提高的力量之際，這次在澳洲舉行、為期兩天的美澳「二加二」會談大幅聚焦區域安全和軍事活動。會後共同聲明重新確認維持台海和平與穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲透過對話，在無使用或者威脅使用武力或脅迫下，和平解決兩岸問題；聲明強調台灣身為印太居領導地位經濟體和民主政體的重要角色，重申致力於支持台灣有意義參與國際組織，深化經濟、貿易和人民間關係，並且強化與台灣在太平洋地區的發展協調。

美國國務卿布林肯表示，會談「最主要」議題是兩國對印太地區自由與安全的共同承諾，捍衛基於規範的國際秩序，「有必要反對中國干預南海與東海的航行飛越自由，破壞維護台海和平穩定的現狀，以及透過經濟脅迫向各國施壓」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法