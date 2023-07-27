掌控柬埔寨38年 韓森下月交棒長子

柬埔寨總理韓森（左）廿六日透過電視宣布，將辭職並交棒給長子韓馬內（右）。（路透檔案照）

2023/07/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿三日舉行的柬埔寨第七屆國民議會選舉在執政「柬埔寨人民黨」（CPP）政府禁止所有反對派參選的無實質競爭下落幕，結果CPP取得八十二．五七％選票及全數議席，確定一九八五年執政至今的該黨七十歲領袖暨柬國強人總理韓森再度拿下五年任期。但他廿六日立刻宣布交棒，將把總理職位交給初次投入國民議會選舉並成功當選的四十五歲長子韓馬內，下月廿二日宣誓就職；他個人則繼續擔任黨主席及國民議會議員。

身為全球在位最久的統治者之一，韓森廿六日發表全國演說，宣布不會繼續擔任總理，「由大多數是年輕人組成的新內閣是非常必要的」，「我必須犧牲放棄權力」，已「晉見國王並宣布將不再繼續擔任總理一職」，「請求柬埔寨人民諒解」及「支持將是新總理的韓馬內」，保證柬國「在我兒領導下，將持續長期和平發展」。他表示，八月十日國王批准新總理後，新一屆國會將於廿一日開議，新政府則在廿二日宣誓就職。

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韓森兩年前即已指定一九九五年起於軍中服務、辭去軍職前擔任武裝部隊副總司令的韓馬內接班，因此韓馬內本次解甲投入大選，外界解讀係為取得依法以國民議會議員接任總理的合法性。韓森廿日接受中國鳳凰衛視訪問時也不諱言，「韓馬內可能在三到四週內就成為總理」。

法新社指出，韓森的交班計畫已準備一年半，韓馬內在廿三日投票的競選活動發揮了主導作用。儘管美國等西方大國、歐洲聯盟、聯合國一致批評選舉不公，但中共中央總書記習近平向韓森致賀電，表示中方將一如既往支援柬埔寨走「符合本國國情的發展道路」。韓森任內採取親中政策，獲得來自中方的大筆投資。

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