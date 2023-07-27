美援烏微型無人機 強化偵監戰力

美國廿五日公布對烏克蘭新一波軍援，包括用於先進防空系統的各種彈藥，並將首度提供「黑色大黃蜂」微型無人機，強化烏軍偵監戰力。（路透檔案照）

2023/07/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國廿五日公布對烏克蘭新一波軍援，包括用於先進防空系統的各種彈藥，並將首度提供「黑色大黃蜂」（Black Hornet）微型無人機，強化烏軍偵監戰力。烏軍持續反攻之際，英國示警，俄羅斯已經改變了在黑海的海軍活動，可能開始攻擊民用船隻，準備對烏克蘭實施封鎖。

戰情方面，烏軍在南部札波羅熱地區前線發動大規模攻勢。美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名俄羅斯官員聲稱，烏軍出動包括坦克等上百輛裝甲車，已經推進到俄軍第一道防線，目前激烈戰鬥仍在繼續。

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英國防部：俄擬攔截黑海商船

英國國防部廿六日發布戰情報告指出，俄羅斯退出黑海糧食協議後，已將巡邏艦「科托夫號」部署到黑海南部，在博斯普魯斯海峽和敖德薩之間的航道上巡邏。俄方可能正在組建一支特遣隊，準備在黑海攔截駛往烏克蘭的商船，緊張情勢升高。英國駐聯合國大使伍德沃德廿五日示警指出，據英國情資，俄軍除可能攻擊黑海民用船隻外，也在烏克蘭港口航道上設置更多水雷。白宮上週發出類似警告。

與此同時，歐盟準備開設多條鐵公路「團結通道」，透過烏克蘭周邊的歐盟國家，出口幾乎所有烏克蘭農產品，並協助支付運輸費。另外，烏克蘭第一副總理思維里登科廿五日表示，盟國承諾撥款二．四四億美元（約七十六億台幣），以援助烏克蘭人道主義掃雷需求。

五角大廈廿五日宣布，提供第四十三波對烏軍援物資，總金額約四億美元（約一二六億台幣），除卅二輛史崔克裝甲車與大量飛彈、砲彈之外，還首度軍援「黑色大黃蜂」微型無人機，強化烏軍偵監戰力。「黑色大黃蜂」由美國特勵達菲力爾（Teledyne FLIR LLC）公司研製，目前已有美國、英國、挪威等國軍隊使用。而此前挪威和英國將其軍援烏克蘭，目前由烏軍特種部隊使用。

俄兵力短缺 擬延長入伍年齡

烏俄戰爭已進入五一八天，俄軍正面臨兵力短缺問題。俄羅斯國家杜馬（國會下議院）廿五日通過法案，將該國須服一年義務兵役男性的應徵入伍年齡，從原本的十八到廿七歲提高為十八到卅歲，從而增加服義務役的公民數量。該法案仍需獲得俄羅斯聯邦委員會（上議院）批准和總統普廷簽署。

俄羅斯國防部長紹伊古廿六日率領代表團，與一個中國代表團一同抵達平壤訪問，準備出席廿七日韓戰停戰七十週年活動。這是自疫情爆發以來，首度有外賓公開訪問北韓。據了解，北韓可能在當地時間廿七日零時舉行閱兵。

俄羅斯國防部長紹伊古（右）率領的代表團，廿五日晚間抵達平壤，北韓國防部長姜順南（左）在機場迎接。（美聯社）

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