美眾院通過法案 制裁中國芬太尼製造商

美國聯邦眾議院廿五日通過跨黨派法案，將制裁中國合成鴉片類藥物「芬太尼」的製造商、追究中國官員責任。（路透檔案照）

2023/07/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院廿五日通過跨黨派法案，將制裁中國合成鴉片類藥物的製造商、追究中國官員責任；此前一天，傳出白宮擬撤銷部分對中國制裁，換取北京合作打擊類鴉片止痛劑芬太尼。白宮與國務院對此都不願評論，國務院發言人則堅稱，不曾向中方提出過解除制裁提議。

也要追究失職中國官員責任

「美國之音」（VOA）報導，眾院以口頭表決方式，通過「二○二三年阻止中國芬太尼法」。這項法案由肯塔基州的共和黨籍眾議員巴爾與九位兩黨議員在今年五月共同提出。該法將對中國合成鴉片和鴉片類藥物（Opioid）先驅化學品的生產商進行制裁。先驅化學品不僅被用於一般合法的鴉片類藥物，也被轉用於非法芬太尼和海洛因的製造。

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報導稱，法案將修改「芬太尼制裁法」中有關「外國鴉片類藥物販運者」的定義，擴大制裁對象，將包括生產、製造、分銷、資助或運輸合成鴉片或活性藥物成分，或用於生產鴉片類藥物的化學品，以及未能採取有效步驟檢測或避免鴉片類藥物走私販運的任何中國實體。此外，更新後的制裁範圍也將含括未採取行動阻止芬太尼流入全球市場的中國官員。

芬太尼是一種比嗎啡效力還要強五十至一百倍的類鴉片類止痛劑，在美國每年濫用毒品致死的十萬餘起案例中，即以芬太尼為最大宗。美國官員稱，中國是芬太尼關鍵原料的主要來源，最終階段的產能大部分轉移到墨西哥等國家，成品可以從這些國家走私到美國。

華爾街日報廿四日獨家報導，拜登政府考慮取消對中國公安部法醫研究所的制裁，以交換美中在對抗芬太尼的合作，惟美中尚未達成共識。該研究所因為在大規模監控與鎮壓維吾爾族等少數族群扮演要角，三年前遭川普政府制裁。報導引述知情人士稱，美國務卿布林肯六月訪中時，曾提議與中國建立新工作小組，試圖重啟打擊芬太尼的合作磋商，但中方官員重申，美國須先撤銷對中國公安機構制裁，才會允許重啟合作，華府正就此展開討論。

美國國務院發言人米勒廿四日在記者會上稱，美方未曾與北京討論相關問題，華府繼續主張成立中美芬太尼問題工作組，阻止芬太尼先驅化學品從中國流向墨西哥，而北京的確曾就此向美方發出積極訊號，但目前尚未定案。

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