投資中國科技 美國會要求企業通報

美國聯邦參議院廿五日壓倒性通過二○二四財政年度國防授權法案（NDAA）修正案，要求美國企業投資中國半導體和人工智慧等科技時，須向聯邦機構通報。（路透檔案照）

2023/07/27 05:30

防範中國利用投資影響美國

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國會持續防範中國利用投資影響美國！聯邦參議院廿五日以九十一票支持、六票反對，通過將「對外投資透明法案」納入「二○二四財政年度國防授權法案（NDAA）」修正案，規定美國企業投資中國半導體和人工智慧等科技須向聯邦政府通報。聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格廿五日也提出「美洲開發銀行透明度法案」，要求美國財政部每兩年發布一份報告，說明中國在美洲開發銀行各方面的影響力、參與範圍及規模，包括中國資助的計畫清單，以及美國減少中國參與美洲開發銀行的行動計畫。

參院通過對外投資透明法案

共同提出「對外投資透明法案」的民主黨籍聯邦參議員凱西呼籲參議員支持此案時表示，「我們需要這種對外投資的通報，以瞭解我們正透過這些資本流動轉移多少重要技術給我們的對手。有這些資訊在手，我們就能開始掌控自身經濟未來」。

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參院預計月底審議自身版本NDAA，之後得和本月十五日通過的聯邦眾議院版本NDAA磋商出最終版，交總統簽署後始成法律。

眾院也提「美洲開發銀行透明度法案」

同日在眾院提出「美洲開發銀行透明度法案」的蓋拉格說，「中國共產黨長久以來一直利用其在美洲開發銀行的存在，來推進自身地緣政治、經濟和技術目標」，拉丁美洲國家的公民不應讓美洲開發銀行成為中共惡意影響的載體。連署發起法案的參院外委會民主黨籍主席梅南德茲指出，「隨著中國持續使用經濟工具在整個西半球推進其強制性經濟議程，我們要保護美洲開發銀行完整性比以往更重要，以及確保其關鍵工作能繼續不受北京干預的影響」。

「美國之音」指出，二○○九年加入、成為第四十八個會員國的中國在美洲開發銀行僅有約○．一％股份，和美洲開發銀行提供中方的合約數量不成比例；拉丁美洲和加勒比海地區去年與中國的貿易量也創新高紀錄，向中國出口額約一八四○億美元，但進口約二六五○億美元商品。

墨西哥國立自治大學專家彼得斯點名，美國在拉丁美洲與中國競爭的努力「遲了廿年」；在巴西、阿根廷、智利、秘魯等多國，「中國已是最重要的貿易夥伴，它已成為這些國家非常有活力的投資者，從鋰到原材料、從石油到天然氣，再到你能想像到的任何議題」。

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