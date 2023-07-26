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    日媒：2020年底 習曾指示做好戰爭準備

    中國國家主席習近平在二○二○年底向軍方表示，必須為可能爆發的戰爭做好準備。圖為習近平二○一七年七月在內蒙朱日和基地校閱解放軍部隊。（美聯社檔案照）

    中國國家主席習近平在二○二○年底向軍方表示，必須為可能爆發的戰爭做好準備。圖為習近平二○一七年七月在內蒙朱日和基地校閱解放軍部隊。（美聯社檔案照）

    2023/07/26 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕日本媒體報導，中國國家主席習近平於二○二○年底，在與人民解放軍幹部的一場閉門會議中表示，歐美不可避免的衰退已經開始，在中國與歐美發生衝突時，軍方必須為可能爆發的戰爭做好準備。報導指出，習近平很可能是考量到台灣情勢所做的談話。

    共同社報導，習近平這項談話的文件，被納入去年六月發行的共軍教材，顯示共軍和中共幹部至今仍繼續遵循習近平的強硬方針。

    習近平近年提出「極限思維」概念，就是要對最壞狀況事先做好準備，包括與侵略烏克蘭的俄羅斯密切合作，以及對台灣的軍事施壓，習近平試圖趁著國際秩序動盪之際，排除歐美的影響力，為自己創造有利的安全保障環境。

    據報導，習近平在二○二○年十二月廿一日召開的中央軍事委員會擴大會議中強調，如果區域衝突爆發且持續下去，可能會擴及更廣泛地區，但對再度爆發世界大戰的可能性持否定態度。習近平還提到，西方國家與不斷加強軍事和經濟實力的中國之間，發生衝突的風險無可避免，解放軍需要「為戰爭爆發及後續連鎖效應做好準備」，「每時每刻準備好作戰」。儘管美中近來加速對話，但文件顯示，習近平在會中強調，西方的反中勢力目標是推翻中共領導地位，表明他對美國強烈不信任。

    中俄本月派團訪問北韓

    另一方面，中國正積極擴大與周邊國家的外交接觸。日本外務大臣林芳正廿五日證實，本月中旬在印尼與中共中央外事辦主任王毅會談時，同意推動重啟已中斷四年的日中韓三國領袖會談。北韓中央通信社（KCNA）則稱，中國和俄羅斯將派遣高階代表團訪問北韓，參加廿七日戰勝節（韓戰停戰七十週年）活動。俄國代表團將由國防部長紹伊古領軍，中方則由中共政治局委員李鴻忠率團。

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