柬埔寨今大選 韓森長子將接班

柬埔寨強人總理韓森的長子韓馬內在廿三日投票的大選中競選國會議員，準備接棒父親的總理寶座。圖為韓馬內廿一日在金邊出席造勢大會。（路透）

2023/07/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕柬埔寨廿三日舉行受到嚴格控制、無實質競爭的大選，觀察家認為選舉結果不會出人意外，因其目的僅為確保執政近四十年的強人總理韓森能繼續掌權，以及韓森內定的接班人、首度進軍政壇的長子韓馬內（Hun Manet）能當選國會議員，為日後繼承老父的總理大位奠基。

赤柬指揮官出身的韓森自一九八五年起執政至今，掌權時間僅次於喀麥隆與赤道幾內亞的獨裁領導人。由於所有反對黨都被禁止參加廿三日的大選，以及反對派人士遭到鎮壓，萬年總理韓森所領導的柬埔寨人民黨幾乎篤定在無敵手的情況下輕騎過關，以及韓森將能連任總理。

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唯一差別在於兩年前被老父點名接班的韓森長子韓馬內將參選國民議會（柬國國會兩院中的下議院）議員，預料他將順利當選。被視為柬國「未來總理」的韓馬內過去一直在柬國軍中服役，此番解甲從政是為了取得接任總理的合法性，因為柬國總理必須是國民議會議員。

韓森透露３到４週內交棒

外界早推測本次大選可能是下月將滿七十一歲的韓森最後一次參選。對於何時會交棒給四十五歲的韓馬內，韓森廿日在接受中國鳳凰衛視訪問時意外透露時程，宣稱「韓馬內可能在三到四週內就成為總理，但關鍵是他有沒有辦法勝任」。

流亡海外的柬埔寨反對派領袖莫淑華說，一如所有獨裁者，韓森永遠不會放棄權力；廿三日的選舉不過是韓森將其個人選擇強扣到柬國人身上，而他之所以無情地管控以及剷除異己都是為了護權，以及在掌權最後階段力保兒子上位。韓馬內畢業於美國西點軍校，有紐約大學經濟學碩士和布里斯托大學經濟學博士學位。

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