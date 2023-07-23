蘇利文：美中競爭 北京不想繫安全帶

白宮國安顧問蘇利文表示，中國似乎認為替美中關係「繫安全帶」，反而會讓美國敢於「加速」冒進。（法新社檔案照）

2023/07/23 05:30

布林肯：防止潛在衝突很重要 有必要建立底線

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯和白宮國家安全顧問蘇利文廿一日在「阿斯本安全論壇」指出，美中關係的本質是競爭，但仍有可能建立穩定的關係；又提到中方似乎認為兩國關係「不繫安全帶」才能真正安全，因為繫了反而鼓勵冒險。針對北韓連連挑釁，他們也警告一旦中國拒絕勸阻或失敗，美方將採取「中國不喜歡」的行動。

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中國認為繫了反鼓勵冒險 不繫更安全

布林肯就美中關係走向指出，與中國接觸對於維護穩定、防止潛在衝突很重要，雙方有必要持續對話及理解，為兩國關係建立底線，「這是我們這個時代的挑戰，是我們最重要、可能也最複雜的關係」。他也提到，六月中訪問北京時曾告知中方，華府相信北京對平壤有獨特影響力，希望北京協助處理北韓核武計畫，讓朝鮮半島「去核化」，若北京不願意或做不到，美方將強化與日、韓的防衛同盟，「我們會做一些不是衝著中國而來、但可能會讓中國不高興的事」。

布林肯近日將出訪澳洲、紐西蘭和美國今年五月才開設大使館的太平洋島國東加，而國防部長奧斯汀也將出訪巴布亞紐幾內亞和澳洲，參與美澳年度部長級磋商會議（AUSMIN）。

蘇利文表示，儘管美中關係的本質是競爭，會讓華府做北京不喜歡的事，也會讓北京做華府不喜歡的事，但雙方確實有可能建立穩定的關係，外交就是在處理這一系列結構性因素，也是美方正在做的事。他以美俄關係為例指出，烏克蘭危機爆發後，美方知道如何應對俄國在核武上的劍拔弩張，因為美俄有著數十年的「肌肉記憶」，但美中並無這種關係，這本身就會破壞穩定。

蘇利文認為，鑑於中國核彈及其他戰略武器愈來愈多，北京有必要與美國舉行核武對話，「如果你看看中國正在發展的核能力，以及一系列本身就具備核能力的奇特武器，你會發現降低基本風險，了解彼此的理論、意圖和行動模式，是必要且迫切的」。

中盼先解除防長制裁 美：不影響交流

在被問及北京是否也認為替美中關係設「護欄」很重要時，蘇利文提到五月間與中共中央外事辦主任王毅在維也納的對話，當時對方似乎不希望為兩國關係「繫上安全帶」，認為一旦如此，就會被激勵「開得更快、更瘋狂，然後發生車禍」。蘇利文又提到，華府隨時準備在各層面進行軍事交流，以避免錯誤、誤判和緊張升級，但北京顯然沒有打算這麼做。至於北京希望華府先解除對中國防長李尚福的制裁，蘇利文則說，他和拜登內閣很多人也被俄國制裁，但不影響雙方在必要時交流，不認同北京以此為藉口。

蘇利文最後提到，華府現在應對中國在人類承平時期最大規模的軍事建設，在關鍵供應鏈擺脫依賴中國，以及與盟友聯手對抗中國侵略、脅迫和恐嚇等，終極目標不是要「終結中國」，而是為了與中國共存。

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