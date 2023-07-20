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    拜登政府中止資助武漢實驗室

    美國衛生及公共服務部十七日以備忘錄通知中國科學院武漢病毒研究所，立刻中斷其獲得美國聯邦資助的所有管道。（路透檔案照）

    美國衛生及公共服務部十七日以備忘錄通知中國科學院武漢病毒研究所，立刻中斷其獲得美國聯邦資助的所有管道。（路透檔案照）

    2023/07/20 05:30

    拒配合提供文件

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕彭博十八日獨家報導，美國衛生及公共服務部（HHS）十七日以備忘錄通知外界質疑洩漏武漢肺炎病毒的中國科學院武漢病毒研究所，由於武毒所「無視美國國家衛生研究院（NIH）要求」，拒絕配合提供實驗室筆記等有關安全操作的文件，又鑑於武毒所過去和現在不斷違反美國國家衛生研究院生物安全協議，且未來仍有繼續違規之嫌，宣告即刻中止其獲得美國聯邦資助的所有計畫機會。

    美國聯邦眾議院特設武漢肺炎全球大流行小組委員會十八日晚間對外公告這份備忘錄，其中提到國衛院認定武毒所「可能違反國衛院生物安全性相關協議，這點是無可爭議的」，因此暫停資助對於「減輕任何潛在的公共衛生風險」有必要，目前也已有「足夠證據」啟動「禁止程序」。武毒所自二○二○年七月起就沒再拿過美國聯邦資金，有卅天回應美方上述通知。

    英：害各國落入數據陷阱

    另一方面，英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）首長摩爾十九日指出，中國在全球兜售武肺疫苗時，往往以對方與北京分享疫苗施打相關數據為條件，恐致各國落入「數據陷阱」，且減損國家主權、徒增脆弱點。

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