美中氣候特使破冰會談 習：不受左右

美國氣候特使凱瑞（左）十八日會見中共中央外事辦主任王毅（右）。（歐新社）

2023/07/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕十六日赴中談判的美國氣候特使凱瑞十九日會見中國國家副主席韓正，表示氣候變化應與外交問題分開處理，相信雙方有能力做出改變。凱瑞同日返美前告訴媒體，此次重啟美中會談有建設性，但雙方仍在處理「包括台灣等外部政治問題」。與此同時，中國國家主席習近平公開強調，中國對氣候承諾自有「節奏和力度」，應該而且必須由我們自己作主，絕不受他人左右。

凱瑞十六日會見中國氣候特使解振華，十八日和中共中央外事辦主任王毅及國務院總理李強會晤，十九日會見韓正。他十九日告訴記者，美中雙方正努力恢復過去多年的努力，除了在韓正面前提及希望兩國元首在十一月亞太經濟合作會議（APEC）會面，也肯定此行對話為同月舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」締約方第廿八次會議開闢明確道路。

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凱瑞：應與外交問題分開處理

凱瑞也告訴韓正，氣候變遷做為全球威脅，應被視為獨立的挑戰，與外交問題分開處理；此外，需要全球最大的經濟體共同解決，相信中美有能力做出改變，而兩國密切溝通及發布聯合聲明對全球就是「正面信號」。

不過，習近平出席十七、十八日的全國生態環境保護大會時，宛如隔空對話表明中方目標與立場，強調要積極穩妥推進碳達峰碳中和，堅持全國統籌的原則，落實好碳達峰碳中和「1+N」政策體系，「我們承諾的『雙碳』目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，絕不受他人左右」。

習近平曾在二○二○年九月承諾，中國的碳排放會在二○三○年達到高峰，六○年達到碳中和。

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