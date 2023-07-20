美中軍事交流停滯 北京藉季辛吉放話

中共中央外事辦主任王毅（右）十九日在北京會見前美國國務卿季辛吉（左）。（法新社）

2023/07/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕高齡百歲的前美國國務卿季辛吉突然訪問北京，先後會見中國防長李尚福與中國外交體系「一把手」王毅。分析人士認為，季辛吉穿梭美中傳話盼軍事交流解凍，雖然他對美中關係仍有一定影響力，但華盛頓和北京對彼此敵意加深之際，恐無法立即改變軍事對話停滯的狀況。

先後會見李尚福與王毅

季辛吉曾為打開中國大門做出歷史性貢獻，此次訪問北京正值美中關係處在建交以來最為緊張的時期。中國國防部公告稱，季辛吉說他此番訪問是「做為中國的朋友而來」，美中雙方應「消除誤解、和平共存、避免對抗」。

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季辛吉十八日會見李尚福時，表達美中任何一方都承擔不起把對方當作對手的代價，希望美中兩軍應該加強溝通。李尚福則抨擊美國一些人未和中國相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，稱希望雙方「共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展」。

據中國外交部網站，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅十九日會見季辛吉時強調，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到。王毅還說，美方若真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對台獨。季辛吉表示，美中雙方應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。他認為，「一個中國」是美國在「上海公報」中做出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。

德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀表示，季辛吉很可能會力促李尚福恢復美中兩軍之間的對話，中方高度重視與季辛吉的友誼，他帶來的訊息會被傾聽，但是否被採納還有待觀察。

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