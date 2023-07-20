美印太司令：美能邊走路 邊嚼口香糖 美國援烏 不影響對台武器供應

美國印太司令部司令阿基里諾18日表示，美國能夠「一邊走路一邊嚼口香糖」，美國軍援烏克蘭，不影響對台灣的武器供應。（路透檔案照）

2023/07/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國印太司令部司令阿基里諾十八日出席「阿斯本安全論壇」時指出，美國軍援烏克蘭，不影響對台灣的武器供應，美國能夠「一邊走路一邊嚼口香糖」，有能力兩者兼顧。阿基里諾還說，如果中國決定今天就攻打台灣，「以我們現有實力，我有信心，他們會失敗」。

美國有地球上最強大的軍隊

阿基里諾在這場論壇上指出，根據中國國家主席習近平自己的說法，他要求中國軍隊做好準備，若有需要，在二○二七年前以武力佔領台灣，「現在我的工作是防止這種衝突」，「也就是說，如果我們認為他的目標是二○二七年做好（攻台）準備…我們需要今天就準備好，需要讓我們的部隊就位、有適當的能力和合適的夥伴關係，提供強大的嚇阻力，最終防止衝突，這是我們的目標」。

請繼續往下閱讀...

若中國攻台 有信心擊敗他們

阿基里諾強調，如果嚇阻失敗，「我們的工作就是戰鬥並取得勝利，我有信心、感到非常自豪，地球上最強大的軍隊在美國，而且大部分就在太平洋地區」。

至於什麼情況可能促使中國侵略台灣，阿基里諾說，美國對台政策不變，奉行台灣關係法、對台六項保證、美中三項聯合公報，「我們不支持台獨，但是我們支持和平解決兩岸人民分歧，而無脅迫或片面改變現狀的行動」。

被問到是否擔心美國軍援烏克蘭消耗武器，會影響為可能的台海衝突做準備，阿基里諾說，「美國是一個全球大國，我可以說，在烏克蘭戰爭後，我們可能是唯一的全球大國，我們可以『一邊走路一邊嚼口香糖』」。他重申，美國對烏克蘭的支持，就戰略而言至為重要，「目前沒有任何東西從我所在戰區被拿走，因而限制我們的工作」。

阿基里諾也談到，他試圖向中國對等單位提出對話要求，但不是被置之不理，就是被拒絕，包括近日邀請中方參加八月在斐濟舉行的年度防長會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法