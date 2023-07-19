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    川普嗆台灣搶美晶片生意 政院︰台美互利互惠互補

    美國前總統川普受訪時婉拒表明是否會捍衛台灣，但直指台灣「搶走美國晶片生意」，應該向台灣「徵收關稅」。（美聯社檔案照）

    美國前總統川普受訪時婉拒表明是否會捍衛台灣，但直指台灣「搶走美國晶片生意」，應該向台灣「徵收關稅」。（美聯社檔案照）

    2023/07/19 05:30

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）十六日播出對前總統川普的預錄專訪，川普拒絕承諾若再次成為美國總統，是否會協助防衛台灣，還轉而批評台灣搶走美國晶片製造的生意，華府「早該阻止他們」，向台灣課稅和徵收關稅。

    稱要向台灣課稅、徵收關稅

    對此，行政院長陳建仁和外交部發言人劉永健一致表示，台美在經貿和產業合作密切，也互利互惠互補，但都未評論川普說法。

    在被問到美國應否協防台灣，不惜和中國交戰，川普答稱：「如果我處於總統的位置，我不想讓人知道我的想法…這會讓我處於非常糟糕的談判地位」。但他話鋒一轉，說台灣「確實帶走了美國所有的晶片生意」，美國「過去曾製造自己的晶片，如今九十％的晶片都是台灣做的」。主持人糾正他，是九十％的「先進半導體晶片在台灣製造」，並問道：「如果中國拿下台灣，他們將可以把世界或開或關玩弄於股掌之間，不是嗎？」

    川普附和說：「若中國拿下台灣，他們可能讓世界…關機，我是說，有可能」，但「記得這點，台灣很聰明，他們把我們的生意都搶走了，我們早該阻止他們、早該向他們課稅、早該向他們徵收關稅。」

    台灣是美對手？美智庫不認同

    美國智庫外交關係協會（CFR）名譽會長哈斯（Richard Haass）指出，川普前半段發言與美國的「戰略模糊」政策一致，但他後半段有關晶片的說法完全不符合美國政策，「把台灣形容為美國經濟對手？一、這是錯誤的。二、這會讓外界質疑我們捍衛台灣的意願」。哈斯警告，華府須讓外界毫不懷疑「我們必將協助台灣，並將加強這麼做的能力」；若不想讓中國處於有能力把世界經濟「關機」的位置，美國就必須能夠成功嚇阻中國。

    前美軍司令促華府抗中保台

    與此同時，美國知名學者戴雅門（Larry Diamond）、夏偉（Orville Schell）和前美軍戰略司令部司令埃利斯（James Ellis）在「外交事務」期刊聯名撰文指出，未來數十年美中持續在經濟、技術及戰略層面競爭，美國須與可靠盟友重塑和強化半導體供應鏈，台灣則是其最重要夥伴；華府也必須採取更多手段遏止中國對台灣的威脅，幫助台灣獲得所需的先進武器。

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