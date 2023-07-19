報復炸橋 俄10萬大軍攻烏東北

聯合國表示，俄羅斯退出黑海穀物協議，恐使全球數以億計人口面臨飢餓風險。圖為聯合國官員十七日檢查運糧船上的穀物。（美聯社）

2023/07/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯通往克里米亞半島的克里米亞大橋（亦稱克赤大橋）遭轟炸之後，俄方拒絕延長十七日到期的黑海穀物協議，烏克蘭十八日指控俄羅斯連夜對烏克蘭東部和南部發動飛彈與無人機攻擊，造成烏國糧食出口港敖德薩的基礎設施損壞。與此同時，傳出俄軍集結十萬大軍、近千輛戰車，向烏克蘭東北部猛烈進擊。

俄猛攻糧食出口港敖德薩

路透報導，烏克蘭副防長馬里亞爾表示，俄軍連續兩天一直在哈爾科夫州庫皮揚斯克地區積極進攻，與防守的烏軍爆發激戰，雙方的陣地一天內會出現多次動態變化；烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂告訴國營電視台，俄軍已在這個地區集結超過十萬兵力和九百多輛戰車。

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俄羅斯總統普廷十七日晚間針對克赤大橋被炸，將矛頭對準烏克蘭，斥責對手進行恐怖攻擊並揚言報復。他說，「當然，俄羅斯也會做出因應，國防部正在準備相關計畫。」

烏克蘭空軍表示，俄軍在十七日夜間發射六枚「口徑」巡弋飛彈與卅六架伊朗製「見證者」無人機，對烏南敖德薩和尼古拉耶夫，以及烏東頓內茨克、哈爾科夫和第聶伯羅彼得羅夫斯克等州發動攻擊，但烏方成功擊落全數飛彈與其中的卅一架無人機。

烏軍也有反擊動作。俄羅斯國防官員十八日表示，俄軍夜間在克里米亞上空擊落了廿八架烏克蘭無人機。據稱，沒有人員傷亡或財產受損。

俄羅斯宣布停止參與黑海穀物協議幾小時後，烏克蘭當局已於十八日清晨在敖德薩啟動防空系統。敖德薩是海運碼頭所在地，這些碼頭對於黑海穀物協議至關重要。該協議在過去一年允許超過三千兩百萬公噸的烏克蘭穀物貨運出口。俄羅斯拒絕延期，理由是協議中允許俄羅斯糧食和化肥出口的條款未獲遵守。

烏國籲俄 別玩「飢餓遊戲」

聯合國秘書長古特瑞斯十七日表示，俄羅斯退出與烏克蘭穀物協議的決定，恐使全球數以億計人口面臨飢餓風險；烏克蘭總統澤倫斯基強調，協議須持續下去，即便沒有俄羅斯參與也可運作；烏國外長庫列巴也呼籲莫斯科別玩「飢餓遊戲」。

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫十八日對烏克蘭未來的穀物出口發出警告，指出在沒有俄羅斯安全保證的情況下，運輸穀物將存在風險，他並指責烏克蘭將黑海的糧食交易區用於「戰鬥目的」。

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