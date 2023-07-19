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    抗中擴張 日法戰機將首次聯合演訓

    日本航空自衛隊將與法國舉行首次戰機聯合演訓，法國空軍將出動包括兩架「飆風」主力戰機在內約6架軍機參加。（法新社檔案照）

    日本航空自衛隊將與法國舉行首次戰機聯合演訓，法國空軍將出動包括兩架「飆風」主力戰機在內約6架軍機參加。（法新社檔案照）

    2023/07/19 05:30

    26日起九州登場 法出動飆風等6架軍機

    〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本航空自衛隊十八日宣布，將於廿六日至廿九日在宮崎縣的新田原基地，與法國舉行首次戰機聯合演訓，法國空軍將動員約一二○人，出動包括兩架「飆風」（Rafale）主力戰機在內約六架軍機參加。

    在中國擴張軍備的威脅下，日本近年積極加強與盟國及志同道合國家的防務合作，迄今空自除與美國定期舉行聯合演訓之外，也與澳洲、英國、德國、印度等國在日本境內舉行戰機聯合演訓，這次是首度與法軍舉行聯合演訓。

    主要演訓地點位於九州宮崎的新田原基地，這也是日本除了與美國之外，首次與外國軍隊在此基地舉行演訓。此外，日法兩國也預定在埼玉縣入間基地周邊和靜岡縣空域，進行編隊飛行等各種戰術訓練。

    空自派出F-15參與

    在首次日法戰機聯合演訓中，法軍預定出動飆風戰機，空自則將出動新田原基地的F-15戰機，雙方的空中加油機和運輸機也將加入演訓。日本防衛大臣濱田靖一表示，透過聯合演訓可促進法國對日本周邊地區的參與，對於實現自由且開放印度太平洋具有深遠意義。

    基於中國愈趨獨斷的威脅，北大西洋公約組織（NATO）決定強化與亞太地區民主國家的合作，有意加強與日本的關係，規劃在東京開設聯絡辦公室，但遭法國總統馬克宏反對，堅稱北約應專注於保護歐洲大西洋地區的責任。馬克宏十二日在立陶宛舉行的北約峰會後重申，「地理問題無法變通…印太地區不屬於北大西洋」，因此北約不應給予外界正在其他地區建立合法性、在地理上建立存在感的印象。

    然而，北約秘書長史托騰柏格強調，安全是全球性議題，「因此我們真的必須團結」，中國斥資發展新的軍事能力，可能在二○三五年前裝載一五○○枚核彈頭，射程可達北美和歐洲北約成員國的領土；北約無意成為全球軍事聯盟，而是認知到全球性挑戰，中國崛起就是其中之一。

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