港府不演了 國安節目毋須中立

香港通訊事務管理局建議，有關認識「港區國安法」或國民教育等節目可豁免「持平」要求，電視台或電台直接轉播中國提供的節目或頻道時，也應獲豁免遵守香港本地製作節目要遵守的監管規定。圖為香港民眾在立法會外抗議。（法新社檔案照）

2023/07/19 05:30

轉播中國「信譽良好媒體」節目或頻道 也不用遵守中立守則

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港實施「港區國安法」兩年多以來，媒體自由嚴重倒退。香港通訊事務管理局十七日進一步宣布，有意免除電視台和廣播電台播放國安法、國民教育、國民身分認同節目的「中立性」要求，即毋須安插反對意見。此外，轉播中國「信譽良好媒體」提供的節目或頻道時，也不用遵守「本地業務守則」，種種舉措都使媒體自由再度受創。

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香港通訊局十七日針對放寬或更新電視台及電台節目和廣告標準業務守則，提出十一項建議，並展開一個月的公眾諮詢。其中一項建議是，電視台及電台節目必須「中立」的規定，不適用於國民教育、國民身分認同或有關認識「港區國安法」的節目，因為相關機構若為了恪守中立，而在節目中加入反對言論，可能有觸犯法律的風險，也可能面臨投訴。然而，中文大學新聞與傳播學院教授李立峯指港府誤解中立之意，認為中立報導才能促使社會了解國安法。

據了解，香港通訊局二月間即強制要求電視台和電台，每週必須播放至少半小時的國民教育、國民身分認同和正確認識「港區國安法」的節目。

港媒恐進一步自我審查

香港通訊局另一項引發議論的建議是，電視台和電台直接購買轉播中國「信譽良好媒體」所提供的節目或頻道時，也應免除遵守本地業務守則的規定，即不必像香港本地製作的節目一樣，遵守香港的監管規定。該局沒有定義何謂「信譽良好媒體」，僅表示隨著香港與粵港澳大灣區及其他中國地區逐漸融合，從優良中國媒體購買節目在香港播放，有助於港人了解中國。有業內專家認為，這將增加在香港播放的中國節目數量。

媒體觀察人士指出，上述新規定可能導致香港媒體進一步自我審查，為香港社會公開辯論爭議問題畫下句點。香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，在「一國兩制」下，媒體會讓政府承擔責任，不會成為政府的大聲公，更不會變成政府的一部分，香港和中國應保有各自獨立的空間，製作及報導自己的新聞，「中立性至關重要，是媒體的基本原則」。

據報導，香港公共廣播機構「香港電台」在去年香港主權移交廿五週年期間，就已開始播放中國「中央電視台」和「中國國際電視台」的節目。

另一方面，港府日前懸賞重金通緝流亡海外的民運人士，引起海外港人憤怒。十一位前香港區議員和十五個海外港人組織在英國國會網站發起連署請願行動，促英方制裁侵犯「中英聯合聲明」的中港官員和公務員，截至十七日下午已超過一萬三千七百人連署，達到門檻，英國政府依規定須在兩天內做出書面回應。

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