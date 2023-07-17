反制美國帶頭保台 中俄近期日本海演習

中國與俄羅斯近日將在日本海中部舉行「北部‧聯合-2023」聯合演習。圖為中中俄兩國去年十二月在東海舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

2023/07/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與俄羅斯近日將在日本海（韓稱東海）中部展開「北部‧聯合2023」聯合軍事演習。這是俄羅軍第二次參加中國軍隊主導的年度戰略演習，也是俄方首次同時派遣海空兩支力量參演。國防專家分析，此次軍演顯然旨在反制美國意圖聯手日本和南韓應對「台灣有事」。據統計，中俄兩國去年共舉行六次聯合軍演，創下廿年來最高紀錄。

中俄去年6次聯合軍演

據《彭博》報導，中國國家主席習近平雖然沒有跨越華盛頓對俄烏戰爭設下的紅線，直接提供軍援，但也沒有阻止中國以另一種管道向俄軍靠攏：直接接觸。根據美國國防大學中國軍事研究中心彙編的數據，中俄兩國去年共進行六次聯合軍演，佔去年中國與外國軍隊所有演習的三分之二，是廿年來最多的一次。六場演習中。五場是在俄國總統普廷揮軍入侵烏克蘭後舉行，有四場是中俄雙邊演習，另外兩場是與包括伊朗和敘利亞在內的美國對手一起舉行。

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中國國防部沒有宣布「北部‧聯合2023」的確切時間，中國央視軍事頻道報導，中方五艘參演艦艇為齊齊哈爾艦、貴陽艦、日照艦、棗莊艦、太湖艦，其中齊齊哈爾艦與貴陽艦都是052D型飛彈驅逐艦，滿載排水量約七千噸；日照及棗莊兩軍艦則屬054A型護衛艦，滿載排水量為四千噸；太湖艦則是九○三型綜合補給艦，另將攜帶四架艦載直升機。報導並未提及俄羅斯將出動參演的軍艦與戰機型號。

南華早報引述國防專家報導，此次軍演可被視為因應美國企圖聯合日韓為台海可能爆發衝突做準備，美國此舉對中俄都構成潛在威脅。中國軍事評論員宋忠平指出，中國國防部提到的「海上戰略通道」包括靠近日本的三個海峽：宮古海峽、對馬海峽和津輕海峽，這些海峽可能是美國及其盟邦封鎖中俄進入西太平洋的重要據點，「為了突破任何潛在風險的障礙，解放軍和俄軍有必要舉行定期演習」。

中俄遭美孤立 軍演會更多

北京軍事科學智庫「遠望」研究員周晨鳴指出，美國不只與日韓合作，還與亞太地區其他盟友聯手孤立中俄，「美中關係及美俄關係惡化，促使北京與莫斯科走得更近，進一步孤立中俄，只會促使解放軍和俄軍舉行更多軍演。」

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