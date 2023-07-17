美中氣候會談 專家看衰中方減碳承諾

美國氣候特使凱瑞十六日抵達中國訪問，預定十七日起與中國官員展開去年延宕至今的氣候談判。（路透）

2023/07/17 05:30

凱瑞赴中前 挨批對中太軟弱

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國氣候特使凱瑞十六日抵達中國，美中兩國十七日起重啟自去年美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台以來陷入僵局的氣候變遷談判，以期在今年底的聯合國氣候大會開議前提高減排目標，但專家對北京承諾加碼減碳不抱太大希望。凱瑞在行前還遭到國會共和黨人抨擊，指他對北京過於軟弱，甚至將中方利益置於美國利益之上。

凱瑞是繼國務卿布林肯與財政部長葉倫以來，今年第三位訪問中國的拜登政府高層官員。中國中央電視台報導，凱瑞十六日午後飛抵北京，十七日到十九日與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。據了解，雙方將就減少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐，以及協助貧困國家因應氣候變遷等議題交換意見。

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儘管美中關係因貿易爭端、軍事緊張與間諜指控而緊繃，華府仍將氣候議題視為雙方仍可攜手合作的領域之一；凱瑞將利用此行，與中方討論加強落實對抗氣候變遷與擴大目標，促成十一月在阿拉伯聯合大公國舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議」（COP28）成功。

中國煤電再起 加深外界疑慮

身為全球最大溫室氣體排放國，中國承諾在二○三○年前碳排量達峰、二○六○年前實現碳中和，還宣布從二○二六年起減少用煤，但今年四月又大幅批准燃煤發電，加深外界對北京能否落實其減排目標的疑慮。環保智庫E3G高級政策顧問曾楚希（Byford Tsang）指出，烏克蘭戰爭打亂天然氣市場，與近年乾旱降低水力發電量能等種種因素，讓北京的能源規劃者綁手縛腳…中國現階段在煤炭政策上更進一步有其政治挑戰性。

凱、解二人還可能論及中國反對美國就中國太陽能電池板與電池零組件進口課徵關稅與其他限制等問題。華府尋求保護美國製造商免受低成本、包括被疑似使用奴工的中國競爭對手傷害。全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）美中項目主任桑德羅（David Sandalow）表示，不期待談判取得突破性進展，但希望有助於恢復美中正常協調和外交。

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