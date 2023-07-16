岸田出訪沙國 降低中國稀土依賴

日本首相岸田文雄十六日啟程出訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達，確認能源和其他領域的合作，力圖擺脫對中國關鍵礦產的依賴。（歐新社）

2023/07/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕日本首相岸田文雄十六日啟程前往中東訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達三國，確認能源和其他領域的合作，首日除了將在沙國與「波斯灣合作理事會」（GCC）秘書長布達維舉行會談，根據日本經濟新聞十五日獨家報導，他也預計和沙國王儲穆罕默德就開發稀土資源簽署聯合投資協議，以利在關鍵礦產上減少依賴中國等國。

日經指出，電動車未來市場看漲，電動車所需稀土、鋰和鈷等金屬將大增，但日本近八成的氫氧化鋰由中國供應、逾六成鈷加工也依賴中國；而中國漁船與日本海保巡邏船二○一○年在尖閣諸島（釣魚臺列嶼）附近相撞後，中國即限制對日出口稀土，以致日本不得不尋找替代供應商。

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將簽署協議聯合投資開採稀土

根據上述聯合投資協議，日本經濟產業省、日本官方「日本金屬和能源安全組織」（JOGMEC）和沙國工業和礦產資源部可望近期簽署一份合作備忘錄；兩國將在第三國探索資源開發計畫並進行聯合投資，確保電動車所需稀土等關鍵礦產的權利：沙國在國內尋找新的稀土礦藏，為沙國國家戰略一環，JOGMEC則將協助沙國加速銅、鐵、鋅等已開採資源的開發，共同實現目前主要由中國等少數國家生產的稀土和電動車電池所須鋰和鈷等金屬供應鏈多元化，以免過度依賴任何特定供應商。

日本共同社指出，岸田在訪問歐洲後馬不停蹄轉往中東，是考慮到中國在中東的影響力增強，希望透過提供去碳化等尖端技術來提高日本的存在感。GCC是由沙國、阿聯、巴林、科威特、阿曼與卡達組成，供應日本九成原油。岸田也將爭取與GCC六國舉行定期對話，確保能源穩定供應。

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