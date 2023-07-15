法國低調過國慶 不忘拉攏印度
2023/07/15 05:30
法國北非裔青年上月拒絕攔檢遭員警槍殺致死引發的全國大規模暴動甫平息，為避免又擦槍走火，法國今年國慶日在空前低調中登場，全法部署多達4.5萬名警力，許多城市甚至取消煙火、舞會與遊行等慶祝活動，令民眾深感失望。但法國總統馬克宏在首都巴黎慶典迎來印度總理莫迪擔任座上賓，印方13日才宣布採購26架法製疾風戰機與合作建造3艘鮋魚級潛艦；消息人士透露，該筆軍購預估總值高達97.5億美元（約3012億台幣）。（編譯周虹汶）
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法國北非裔青年上月拒絕攔檢遭員警槍殺致死引發的全國大規模暴動甫平息，為避免又擦槍走火，法國今年國慶日在空前低調中登場，全法部署多達4.5萬名警力，許多城市甚至取消煙火、舞會與遊行等慶祝活動，令民眾深感失望。但法國總統馬克宏在首都巴黎慶典迎來印度總理莫迪擔任座上賓，印方13日才宣布採購26架法製疾風戰機與合作建造3艘鮋魚級潛艦；消息人士透露，該筆軍購預估總值高達97.5億美元（約3012億台幣）。（編譯周虹汶）
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