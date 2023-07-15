英國會報告示警 中國威脅已滲透全英

英國首相蘇納克十三日在英國國會下議院發表聲明。（路透）

2023/07/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國國會情報暨安全委員會二○一九年展開調查後，十三日發布逾兩百頁的「中國報告」，直指中國打算成為令他國依賴的全球科技和經濟強權，而此野心對英國構成「最大風險」；中國也顯然成功利用英中經濟連結政策來謀取自身戰略優勢，英國政府在武漢肺炎疫情全球大流行之前卻樂於接受中國金錢而不多過問。報告強調，「短線主義」足以嚴重傷害英國，中國的政治經濟影響力不僅是嚴峻挑戰，更恐對自由民主體系構成生存威脅，呼籲英國當局採取果斷行動及較長期規劃以確保英國未來。

英相蘇納克允迅速回應

對於委員會報告批評政府的對中作為，英國首相蘇納克表示，只要中國的行為或意圖對英國的國家利益構成威脅，英國將迅速回應；對中作為必須植根於英國國家利益，持續隨中國所構成挑戰的演變，調整策略與作為。

請繼續往下閱讀...

報告指出，中國的規模、野心和能力已使其得以深入「英國經濟每一個領域」，中方尋求對各領域菁英和決策者發揮影響力的作為「已逾越界線」；鑑於英國和美國關係緊密、英國在各國際組織的地位及形塑國際輿論的能力，英國成為中國間諜和干預活動的重要目標，透過秘密和公開手段謀取資訊及智慧財產，尤其是在學術教育、科技和產業、民用核能領域。

報告直指中國擁有數十萬非軍職情報人員的情報體系「幾乎確定是全球最龐大」，中國網路間諜活動也實力可觀且日益精進，中國國營、非國營企業、學術和文化機構、一般民眾無論自願與否，皆可能被吸收涉入海外間諜和干預活動的「舉國體制」，令問題更為棘手。

英國國會情報暨安全委員會強調，英國政府須確保「安全考量不會一再被經濟利益打敗」，並質疑政府是否確實管控官員與中方的利益輸送。英國國內情報機構「軍情五處」（MI5）處長麥卡勒姆則對委員會作證表示，中國是英國未來十年「情報工作的核心挑戰」，強調中國對英國經濟的投資與竊取智慧財產屬同等級威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法