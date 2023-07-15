東協場邊會晤 美日同為台海發聲

東協各國十三至十五日舉行外交部長會議，與會的美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正等人，都向中國外交代表王毅表達台海和平穩定的重要。圖左起為泰國外長董恩、越南外長裴青山、布林肯、印尼外長勒特諾及柬埔寨外長巴速坤。（法新社）

2023/07/15 05:30

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國國務卿布林肯十四日在東南亞國家協會（ASEAN）會議上向各國外長喊話，呼籲東協與美國團結對抗「脅迫」，顯然將矛頭指向中國，強調如此才能維護南海和東海的航行自由，以及台海的和平穩定。日本外務大臣林芳正也在會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時，重申台海和平穩定的重要性。東道主印尼則警告，冷戰的「症狀」已在東南亞顯現，東協不能成為美中全球競爭或烏俄戰爭的代理人。

布林肯前一日甫與王毅在東協場邊舉行雙邊會談，翌日即在會晤各國外長時，談及區域各國對北京的共同擔憂，強調美國和東協對印太地區懷有共同願景，即自由、開放、繁榮、安全、暢通及彈性，各國可自由選擇自己的道路和合作夥伴，以公開而非脅迫的方式解決問題，「我們必須維護南海和東海的航行自由，以及台海的和平穩定。」東協外長會議十三日發布的聯合公報也指出，在南海填海造陸危及安全、破壞海洋環境，加劇緊張局勢，可能破壞地區和平、安全與穩定。

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中國新華社十四日發布王毅和布林肯的會談細節，王毅要求美方不得肆意干涉台灣問題等中國內政，不得損害中國主權和領土完整，並取消對中國的經貿、科技打壓及制裁。

與此同時，林芳正十四日也在雅加達與王毅舉行約一小時的雙邊會談，重申台海和平穩定的重要性，另針對包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的東海局勢，以及中俄軍隊在日本周邊積極展開軍事活動等問題，表達「重大關切」。對於日本企業駐中幹部在三月遭中方以間諜罪名逮捕一事，林芳正也要求儘早放人。最後，林芳正再次強烈要求中方以科學角度應對福島核處理水排放，指中方反對排海的主張沒有科學依據。

澳洲外長黃英賢十三日在東協場邊與王毅交談，就港府最近懸賞獎金緝捕海外八名民運人士（包括兩名澳洲居民），向王毅表達深度關切，並強調澳洲將繼續捍衛人權。此外，她也就中方對澳洲出口產品設置貿易壁壘表示擔憂。王毅則告訴黃英賢，中澳關係止跌回穩，「不能再走回頭路」。此外，南韓外長朴振十四日也與王毅會談，強調兩國應以相互尊重、互惠為原則構築關係。

緬甸危機 東協未達共識

針對緬甸軍政府掌權後陷入混亂，布林肯敦促各方繼續施壓，促緬甸軍方停止暴力、回歸民主治理。歐盟外交首長波瑞爾表示，東協未能就緬甸局勢達成共識，呼籲東協繼續拒絕與緬軍直接接觸。布林肯、林芳正與朴振同日也舉行會談，應對北韓發射洲際飛彈的挑釁。

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