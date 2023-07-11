德轉向印太 將首度派兵赴澳軍演

德國海軍布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」2021年泊靠日本，時任日本防衛大臣岸信夫登艦參觀。（歐新社檔案照）

2023/07/11 05:30

下週末登場 劍指中國 13國3萬多名官兵參與

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透十日報導，美國和澳洲兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習，將於七月廿二日至八月四日展開，德國將首度派遣部隊前往澳洲，參加這場與其他十二國三萬多名官兵共同舉行的大規模聯合演習，凸顯中國軍事挑釁引發區域緊張之際，柏林日益將焦點轉向印太地區。

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就在第一批德軍出發前往澳洲的幾小時前，德國陸軍司令梅茲（Alfons Mais）接受路透專訪。他表示，二四○名德軍官兵、包括一七○名傘兵和四十名海軍陸戰隊員，將參加「護身軍刀」演習，與來自印尼、日本、南韓、法國、英國等十二國的部隊，一起展開叢林戰和登陸作戰訓練。

被問到德軍首次部署至澳洲，旨在向中國傳達何種訊息時，梅茲表示，柏林無意引發任何人的敵意，當前的安全挑戰比一九九○年之前更不明確，「冷戰（反而）是簡單的，它是一個兩極世界。今天，我們不再能夠只關注歐洲…我們必須更廣泛地部署自己」，「我們的目標是證明我們是可靠、有能力的合作夥伴，可貢獻於穩定本地區基於規則的秩序。」

近年來，德國持續強化在印太地區的軍事存在，這意味著在其安全和經濟利益之間走鋼索。中國是柏林最重要的貿易夥伴，歐洲四十％的外貿流向經過南海，而南海是印太地區領土爭端的焦點。二○二一年，德國海軍巡防艦「巴伐利亞號」近廿年來首次駛入南海。去年，柏林派出十三架軍機前往澳洲參加「二○二二漆黑行動」（Pitch Black 2022）聯合演習及「卡卡杜軍演」（Exercise Kakadu），這是德國空軍在和平時期最大規模部署。

梅茲計畫七月中旬視察在澳洲的德軍部隊，以及為德國和澳洲兩國陸軍組裝「拳師」（Boxer）裝甲運輸車的萊茵金屬公司（Rheinmetall）工廠，然後前往日本和新加坡。

與此同時，「澳洲金融評論報」報導，德國和澳洲軍事合作深化，反映出澳洲和北大西洋公約組織（NATO）更親密關係。澳洲總理艾班尼斯十日在柏林參加德澳防衛合作協議的簽署儀式，澳洲將向德國陸軍出售逾一百輛「拳師」重型武器裝甲車。

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