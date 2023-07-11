俄媒︰俄侵烏近5萬人戰死

俄國獨立媒體透過與外國媒體和資料科學家合作，推估俄軍戰死烏克蘭的人數逼近五萬人，遠高於官方公布的六千多人。圖為俄羅斯伏爾加格勒州城市伏爾加斯基（Volzhsky）的俄軍墓園。（美聯社檔案照）

2023/07/11 05:30

遠高於俄官方所稱6千多人

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭持續超過一年四個月，兩國都未及時提供戰場損傷數據。對此，俄國兩家獨立媒體透過與外國媒體和資料科學家合作，利用超額死亡率的統計概念，從繼承紀錄和官方死亡率揭開俄國政府隱瞞的秘密，推估俄軍戰死沙場的人數逼近五萬人，遠高於官方公布的六千多人。

美聯社指出，儘管面臨騷擾和潛在刑事指控，俄國獨媒Mediazona、Meduza與英國廣播公司（BBC）俄國事務部門和網路志工合作，利用社群媒體的貼文和俄國各地墓地的照片，建立已確認的戰死人數資料庫。截至本月七日，他們確認二萬七四二三名陣亡俄國士兵的身分。Mediazona編輯特雷希查寧表示，這些僅是他們知道名字的士兵，且有多個來源證實他們已戰死。

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為了進行更全面的統計，兩家獨媒又取得向俄國國家遺囑登記處提交的繼承紀錄，並分析指出，去年十五至四十九歲男性的繼承案件，比預期多了二萬五千件。德國圖賓根大學資料科學家科巴克（Dmitry Kobak）也從俄國聯邦統計局（Rosstat）取得去年按年齡和性別細分的死亡率數據，發現俄國五十歲以下男性死亡人數確實比預期多出二萬四千人。

到今年五月廿七日為止，繼承案件數量又激增至四萬七千件，此一數據與美國白宮五月評估的死亡人數幾乎一致，即去年十二月以來，又有二萬多名俄軍在烏國戰死。此外，英國國防部二月推估，約四至六萬名俄軍可能在戰爭中喪命。美國國防情報局（DIA）外洩的評估則顯示，戰爭首年在行動中喪生的俄國人人數，介於三萬五千至四萬三千人之間。

特雷希查寧說，要統計所有傷亡人數極其困難，除了俄國正規軍外，還有國家近衛軍（Rosgvardia）、車臣特種部隊「阿赫馬特營」，以及瓦格納為主的多個傭兵組織，而且囚犯士兵的傷亡狀況也讓人霧裡看花，人為操縱的可能性很大，統計資料反而可以給出更接近實際狀況的結果。

叛變失敗5天後 普里格津見普廷

另一方面，克里姆林宮發言人佩斯科夫透露，俄國總統普廷上月廿九日、即瓦格納集團叛變失敗的五天後，在克宮與瓦格納首腦普里格津和其他指揮官舉行會談，獲邀人數多達卅五人，會議持續三小時。普廷對瓦格納在烏克蘭前線的行動，以及叛變當天的狀況都做出評估，同時聽取指揮官對事件的解釋，包括強調他們是普廷的堅定支持者，準備繼續為國家安全而戰。

此外，俄國國防部十日公布影片，顯示參謀總長吉拉西莫夫聽取有關烏國飛彈攻擊的報告，這是他在瓦格納叛變後首度公開露面，顯示他順利保住官位。

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