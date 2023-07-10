拉攏遭制裁國家 上合組織打造反西方陣線

今年由印度主辦的上海合作組織（SCO）高峰會，正式納入伊朗入會，顯示中國和俄羅斯企圖藉由SCO擴大與西方對抗。圖為俄羅斯總統普廷（左起）、印度總理莫迪和中國國家主席習近平，二○一六年十月在印度果阿舉行的金磚國家峰會上會面。（美聯社檔案照）

2023/07/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二〇〇一年成立的「上海合作組織」（ＳＣＯ）四日確定納入伊朗，白俄羅斯也可望在明年正式入會。對此，香港《南華早報》引述專家看法指出，該組織試圖招攬飽受西方制裁的國家，除了各成員國試圖藉此擴大自身經濟作用，中國也大力推動當前美元體系以外的替代性國際貨幣體系。

全球事務智庫「海外發展研究所」（ＯＤＩ）的全球風險分析師尼哈爾（Ilayda Nijhar）表示，「從地緣政治角度來看，中國和俄羅斯希望在這裡打持久戰」；ＳＣＯ也透過納入伊朗及讓白俄走上入會之路，向世界「發出信號」：在歐亞大陸更進一步整合及對抗西方自由秩序上，有其他選項。她指出，中國國家主席習近平和俄國總統普廷正努力減少依賴美元，以符合其「將本國貨幣定位為美元以外可靠和可持續替代品的雄心」；這在去年二月俄國入侵烏克蘭後變得更重要，因為有許多受到制裁的市場，正尋找新銀行和投資機會。

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想變華沙公約組織2.0

中國「全球化智庫」及清華大學「一帶一路」戰略研究院的巴基斯坦研究員明竺（Zoon Ahmed Khan）指出，俄國侵略烏克蘭後，ＳＣＯ國家感受到自身易受全球經濟挑戰影響，尤以能源、糧食安全為主要挑戰；成員國正尋求深化ＳＣＯ經濟角色，包括烏茲別克呼籲制定「統一的交通聯通地圖」，以及哈薩克提議建立聯合投資基金和展開更多能源合作。

「自由亞洲電台」引述專家說法報導，ＳＣＯ成立之初側重安全合作，現在則擴展到成為政治、經濟、外交、意識形態、金融、貨幣，甚至軍事合作的綜合性聯盟。習近平事實上正在強化與西方對抗，企圖將ＳＣＯ打造成「華沙公約組織2.0」，以對抗美國為首的北大西洋公約組織（NATO），並為下一步美中競爭可能加劇預做準備。

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