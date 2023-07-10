葉倫︰美中若干議題重大分歧

美國財長葉倫九日結束訪問中國行程，在北京美國大使館召開記者會，說明此次訪中成果。（美聯社）

2023/07/10 05:30

結束訪中 認為有助兩國關係

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財政部長葉倫（Janet Yellen）九日結束四天的中國訪問行程後，在北京美國大使館召開記者會，坦言美中在若干議題上存有「重大分歧」，但這次會談仍有助於穩固兩國關係。中方此次格外禮遇葉倫，被認為旨在傳達不願與美「脫鉤」、經濟困境仍待美國和外資出手相助的訊息。紐約時報則認為，美中仍是敵手，雙方溝通仍處於起步階段。

葉倫表示，她這次和多位中國官員進行合計十小時的會談，雖然兩國存在「重大分歧」，但會談「直接、實質性且富有成效」，為鞏固美中關係邁出第一步，相信將會有更頻繁和定期的溝通。她向中方強調健康的競爭關係，以及改善溝通的必要性，並敦促中方在氣候變遷構成的「生存威脅」上與美合作應對，「我們相信世界足夠大，能讓兩國繁榮發展。兩國都有義務負責任地管理這層關係，找到共同存在及分享繁榮的方法。」

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美貿易限制 基於國安考量

葉倫透露，美中最重大分歧在於貿易限制措施，但美方並非想藉此獲得經濟優勢，而是基於國家安全考量。她強調，美國正考慮推出新的限制措施，更嚴格管制美國對中投資，但任何舉措都將「透明」，明確針對有具體國安隱憂的領域。葉倫也對北京的「不公平經濟行為」表達嚴重關切，包括外企進入中國市場的障礙，以及侵犯智慧產權等，並對中方針對美企的「懲罰性行動」提出批評。

葉倫此次共會見國務院總理李強、負責財經政策的副總理何立峰、財政部長劉昆、人民銀行（央行）行長易綱、副行長潘功勝等官員，也與已退休的前副總理劉鶴會晤。值得注意的是，相較於六月訪中的國務卿布林肯備受北京冷落，葉倫此行會見眾多財經高官，官媒大力宣傳，社群平台討論度也高，足見頗受北京重視。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，主掌財經的葉倫比主掌外交的布林肯更獲禮遇，凸顯中方希望恢復與美接觸、避免「脫鉤」的意圖，尤其與葉倫交手的都是對中相對友善且積極投資的華爾街金融大亨，中方當然要爭取合作。

紐時︰美中經濟緊張難緩解

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣也認為，中方對葉倫熱情，意在緩和美中關係，以改善出口不振、投資和國內消費疲軟的經濟窘境。然而，紐約時報分析，美中經濟緊張局勢不太可能實際緩解，因為葉倫並未宣布任何突破性進展，或修復兩國分歧的協議就返美。上海復旦大學國際關係學院院長吳心伯也警告，迄今仍無跡象顯示，拜登將重新考慮對中經濟政策。

中央社則指出，儘管美中外交與經濟重啟高層交流，但軍事交流仍被中方排除在外，顯示中國對美政策採取選擇性交往策略，美中關係趨勢向上或向下仍有待觀察。

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