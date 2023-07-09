中國總自殺率下降 青少年反增3倍

中國湖北省邯鄲市的學子為了準備高考加緊練習試卷。（法新社檔案照）

2023/07/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月廿三日發表於「中國疾病預防控制中心週報（英文）」的最新研究指出，中國總體自殺死亡率二○一○至二一年顯著下降，中國兒童及青少年自殺死亡率卻增加三倍，由每百萬人有兩人輕生畢命提高到每百萬人有八人。

研究根據中國歷年普查資料，發現二○一○至二一年間總體自殺死亡率從每十萬人十．八八人下降至五．二五人，性別、城鄉以及廿五歲以上三個年齡層也見減少趨勢；唯獨最年輕的五至十四歲年齡組自殺死亡率在一○至二一年大幅上升，自殺率一○至一七年每年減少六．八％的十五至廿四歲組，也在一七至廿一年每年飆升十九．六％。

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研究指出，自殺問題構成全球健康危機，每年奪走逾七十萬條性命；儘管中國過去十年自殺預防工作可能在總體上取得成功，，但目前的預防措施可能未滿足所有年齡層，但中國父母與教師們普遍有「在校學業表現比其他任何事情都重要」的觀念，年輕人蒙受巨大壓力，一旦壓力管理不善即可能導致自殺風險升高。

集體相約尋短風氣現

「美國之音」七日指出，中國最近出現新的自殺現象，就是對生活感到絕望的年輕人，正有相約自殺的集體自殺風氣蔓延。如今年四月，來自福建、河北、河南和四川的四名年輕人，前往湖南張家界風景區天門山，一起服用農藥後跳下懸崖自殺。

中國去年發布的憂鬱症藍皮書顯示，多達九五○○萬人患有憂鬱症，半數為在校學生，十八歲以下者占三成之多，說明民眾憂鬱狀況以在校青少年最嚴重。中國科學院心理研究所二月的心理健康報告也指出，中國青年是憂鬱高風險族群，十八歲至廿四歲年齡層檢出率達廿四．一％，廿五至卅四歲也有十二．三％。

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