布林肯本週訪東協 促團結抗中緬

美國國務卿布林肯十三日起訪問印尼，參與東南亞國家協會外交部長會議。（法新社）

2023/07/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院官員七日透露，國務卿布林肯將在十三至十五日訪問印尼雅加達，與東南亞國家協會（ASEAN）成員國外交部長舉行會談，希望團結東協國家對緬甸軍政府採取更強硬的行動，並反擊中國在南海的不負責任作為。

籲對緬甸軍政府更強硬

負責東亞和太平洋事務的國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，布林肯九日起將先陪同總統拜登訪問英國，以及前往立陶宛參加北約組織會議，接著轉赴印尼與東協各國外長舉行年度會議。屆時，因二○二一年軍事政變而陷入混亂的緬甸，將是討論的重點之一。據了解，東協已禁止緬甸軍政府將領參加其高層會議，但泰國提議與對方重新接觸。

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康達不諱言，美方確實希望東協繼續降低緬甸軍政府在東協部長級會議中的代表權，並期待找到向軍政府施壓的方法，迫使他們結束暴力、重回民主正軌。

布林肯出訪後 中國政策未變

另一方面，雖然布林肯上月罕見訪問北京，以控制美中緊張局勢，但美方認為，中國的政策幾乎沒有變化，包括在爭議不斷的南海強行維護「自身利益」。康達繼日前呼籲東協國家努力解決彼此海上爭端，以強化在南海與中國爭執時的集體聲音後，七日再次表示，美國與東協國家一致認為，南海戰略航道的航行自由不應受阻礙，中國卻不顧其他國家抗議，提出廣泛的主權聲索。

因此，美國將與東協合作，反擊「與日俱增的中國無益、脅迫且不負責任的行為」。康達也強調，不是要讓各國接受美國觀點，而是與夥伴合作，推進對於該地區共同觀點和願景，並抵制與這些願景背道而馳的行為。

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