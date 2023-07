中英對照讀新聞》New footage reveals how 5 lions escaped their Sydney zoo enclosure新影片顯示5隻獅子是如何逃出雪梨動物園圍欄

5隻逃亡的獅子回籠後,雪梨動物園的工作人員11月2日重新仔細檢查圍籬。(路透)

2023/07/09 05:30

◎國際新聞中心

The Great Escape always brings prisoner-of-war Steve McQueen to mind, but perhaps the real masters of breaking out are five lions who absconded from their enclosure at a Sydney zoo last month.

電影「第三集中營」(直譯:大逃亡)總是讓人想到戰俘史提夫.麥昆。但真正的逃亡大師或許是上月從雪梨動物園潛逃的5隻獅子。

請繼續往下閱讀...

Taronga Zoo said on Thursday that new CCTV footage reveals how four cubs and an adult male escaped their enclosure by squeezing beneath a mesh wire fence. The lions were found outside their enclosure at about 6.30 a.m. local time on November 2.

塔龍加動物園週四表示,新的閉路電視影片顯示4隻幼獅和1隻成年雄獅是如何擠在網狀鐵絲網下逃出圍欄。當地時間11月2日早上6點30分,這些獅子在牠們的圍欄外被發現。

Cubs Luzuko, Zuri, Khari and Malika were playing by the fence before one of them burrowed underneath it, the zoo said in a statement update. The other cubs and their father Ato followed, while lioness Maya and cub Ayanna stayed behind.

該動物園在一份最新聲明中說,幼獅Luzuko、Zuri、Khari和Malika當時正在圍欄下玩耍,之後其中一隻幼獅鑽入圍欄下方,其它幼獅和牠們的父親Ato接著跟進,母獅Maya和幼獅Ayanna則留下不走。

The zoo’s emergency response team arrived less than 10 minutes after the escape, with the situation under control "within minutes," the statement said.

這份聲明說,動物園緊急應變小組在牠們逃脫不到10分鐘內就抵達,「幾分鐘內」就控制情勢。

新聞辭典

bring sth to mind:片語動詞,使想起…。例句:I cannot bring the name to mind at all.(我根本想不起那個名字。)

break out:片語動詞,爆發、逃出、越獄。例句:Their attempt to break out of prison was foiled.(他們逃獄的計畫失敗了)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法