日福島核廢水 最快今夏排入海

南韓首爾一個學生團體七日戴上日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅和國際原子能總署署長葛羅西的面具，抗議三方支持福島第一核電廠核處理水排放入海的決策。（路透）

2023/07/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在國際原子能總署（IAEA）對日本排放福島核處理水計畫背書後，日本核監管機構「日本原子能規制委員會」七日正式批准，負責經營福島第一核電廠的東京電力公司可開始排放核處理水入海。南韓同日發布驗證結果，指福島核處理水符合國際標準。

核處理水儲放空間今年用罄

福島第一核電廠二○一一年三月十一日遭遇強震及海嘯後，導致反應爐爐心熔毀，釋出大量放射物質，東電公司迄今已注入一三三萬噸水進行冷卻，並將使用後的廢水去除多種放射性物質後放入儲存槽中，但儲放空間將在今年不足。因此，東電兩年前開始研擬排放入海，並在取得中央和地方同意後，著手興建排水設施。

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在IAEA四日表示，為期兩年的審查顯示，日方排放核處理水的計畫對人和環境的影響微乎其微後，日本原子能規制委員會七日也正式向東電發放排水設施合格證，指所有安全評估工作皆完成，意味東電已可開始排放核處理水入海。

據了解，東電將用大量海水稀釋處理水，把透過「多核素去除設備」（ALPS）也無法去除的放射性物質氚（音同川）的濃度降低至日本管制標準的四十分之一，亦即每公升含氚量將不到一千五百貝克（Bq），再經由海底隧道從一公里外的近海排放出去。然而，福島等地漁業人員不改反對態度，能否得到諒解將是今後一大考驗。首相岸田文雄也將注意各界對IAEA報告的反應，再判斷啟動排放的時間。東電方面則重申，「將以安全做為最優先事項」。

與此同時，首爾當局七日公布南韓原子能安全技術院（KINS）針對福島核處理水排放的安全性研究驗證結果，指只要東電遵守排放規定，核處理水的放射性物質濃度將達到排放標準，氚濃度更達到比標準更低的數值。此外，核處理水最快四、五年後就會流入南韓海域，但氚等放射性物質濃度將是南韓海域平均濃度的十萬分之一，不會造成實質影響。南韓另將與日方建立資訊共用系統，應對排放過程中可能的異常情況。

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