香港大砍區議會民選席次 452席剩88席

香港立法會6日三讀通過區議會條例修訂草案，新一屆區議員將於年底依據新條例產生，屆時地方直選議席將由此前的450席銳減至88席，被視為民主大倒退。（美聯社）

2023/07/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港立法會六日以八十八票支持、零票反對，無異議通過修改香港區議會的組成方式，除了官派委任席次大增，民選席次佔比則從原本的逾九成驟降至不到二成，北京與港府稱此修改意在落實「愛國者治港」，但明顯意在扼殺民主派。歐盟批評此舉違背香港基本法的民主承諾，削弱一國兩制。

立法會修法通過 零票反對

根據三讀通過的《二○二三年區議會（修訂）條例草案》，相較於上屆二○一九年選舉產生的區議會，今後的區議會總席次減少九席，從四七九席降至四七○席；恢復過去曾採行的委任制，新增一七九席非經民選產生、而是由當局請託的委任議員；新增一七六席由三個地區委員會成員產生的區議員；以及最重要的大砍民選議員席次，由原本四五二席驟減至八十八席。至於原有的廿七席當然議員維持不變。

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香港明報報導，香港區議會在一九八二年成立時有一三五席委任議員與一三二席民選議員，而今修改後的新版區議會不但委任席次多於一九八二年，民選席次也低於當年；再加上新版中一七六席由三個地區委員會成員產生的區議員本身亦由政府委任，意味下屆區議會將有超過三五○名非民選區議員，佔比超過七成五。

愛國者治港 扼殺民主派

香港特首李家超對立法會通過修訂條例表示歡迎，稱港府局處會向他推薦合適的「愛國愛港」人士出任委任議員；港府民青局長麥美娟則說，改制後不容「害群之馬」進入區議會，可望終止禍害香港多年的政治鬧劇。中國國務院港澳事務辦公室更直言，區議會改制意在全面落實「愛國者治港」，吸取「反送中」運動的教訓，以免「反中亂港」份子利用制度漏洞進入區議會。

新制將於十日公告實施，以便香港十八個區在今年十一月根據新制舉行區議會選舉，新區議會將在明年一月一日走馬上任。

歐盟外交事務發言人馬斯拉里抨擊，香港區議會新制嚴重削弱香港人民選擇代表來監督選區事務的能力。香港大學名譽教授卜約翰表示，「香港從來就不是一個民主政體，此一改變縮減了政治參與，恐進一步傷害人民對港府的支持」。浸會大學教授陳家洛警告，此後區議會將無法從草根層級扮演民主改革平台的關鍵角色。

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