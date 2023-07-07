自由日日SHOOT》中企「血綠能」 全球造業

國際非政府組織指出，投資綠色能源產業的多家中企，這兩年在18國有102件侵犯人權、破壞環境案例，其中以在印尼最多。圖為蘇拉威西島東南部的波馬拉鎳礦開採作業。（法新社檔案照）

2023/07/07 05:30

逾百起侵害人權、破壞環境

〔編譯管淑平／綜合報導〕國際非政府組織「企業與人權資源中心」（BHRRC）六日發表報告，指控投資綠色能源產業的多家中國企業，這兩年在十八國有一百多件侵犯人權、破壞環境案例，其中以在印尼最多。

39家中企2年102起侵權案例 遍布18國

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報告指出，中國在銅、鎳和鈷等能源轉型關鍵礦物的加工、精煉領域居主導地位，對資源豐富的國家，如印尼、秘魯和剛果民主共和國，大量投資相關產業設施。該組織追蹤涉及在海外開採能源轉型礦物的中國公司的侵權行徑，在二○二一年一月到二二年十二月，就記錄到三十九家中國企業在十八國有一○二起案例。該中心發言人說，「我們的數據顯示，在探勘、開採和加工能源轉型礦物過程中，普遍存在侵犯人權和破壞環境行為」，「當地社區首當其衝。」

逾半案例對環境有害 印尼、秘魯最傷

「企業與人權資源中心」監督全球一萬多家企業的人權紀錄，該組織記錄到中國企業的這一○二起案例中，超過四分之一、二十七起在印尼，十六起在秘魯，剛果民主共和國有十二起，緬甸十一起，非洲辛巴威七起。三分之二的案例與侵犯當地社區權利有關，逾半數是對環境造成有害影響，包括水污染、影響野生生態、妨礙水資源取得等；超過三分之一的案例是被控侵害勞工權益。

印尼擁有全球最大的鎳礦礦藏量，中國在印尼被控破壞環境、勞權紀錄不佳，對鎳礦需求若渴的電池製造公司造成當地污染惡化，工作環境惡劣也挑起勞資緊張。報告指出，中國企業在印尼的投資項目也涉嫌侵佔土地，並且對捍衛生活空間的當地居民採取壓制性維穩手段，導致社會衝突升高。

能源轉型 需中國業者帶頭負責任

在綠能成長帶動下，對相關礦產需求預計到二○四○年前會大增六倍，這份報告呼籲中國和接受中國投資的東道國政府，採取「緊急行動」減少能源轉型過程中造成的傷害，「鑑於中國在全球能源產業扮演的關鍵角色，中國業者能帶領負責任的能源轉型，但唯有在中國企業和主管機關採取主動措施，處理普遍存在的侵犯人權和破壞環境行徑，才能達到這個目標。」

英國「衛報」引述該中心區域計畫主任尤蘭達（Betty Yolanda）說法，許多中國企業是西方買家的供應商，如特斯拉、福特和BMW，這些西方公司也「需要受到檢驗，他們是否履行對其供應鏈進行盡責調查的責任。」

重蹈不公義商業行徑 西方買家也有責任

衛報指出，這份調查凸顯在轉向綠能的能源轉型過程，正重蹈過去化石燃料、採礦業長期存在的不公義商業行徑；中國並非唯一有這些侵權行徑的企業，根據該中心和其他人權、環境團體彙整的資料，也有許多和加拿大、美國、英國、澳洲和歐洲企業與投資者有關連的侵犯人權、勞工權益和破壞環境案例。

圖為蘇拉威西島東南部沃沃尼島（Wawonii）的鎳礦場。（法新社檔案照）

中企侵犯人權及破壞環境

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